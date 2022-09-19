"Всі персональні дані у нас": українська IT-армія зламала сайт ПВК "Вагнер" (фото)

У спільноті українських хакерів розповіли, що завантажили на сайт ПВК фотографії мертвих російських військових.

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Українська IT-армія зламала сайт приватної військової компанії "Вагнер", яка займається вербуванням російських карних злочинців на війну в Україну. Про це спільнота хактивістів розповіла на своїй сторінці в Telegram.

Тепер усі персональні дані найманців "Вагнера" мають українські хакери.

"Кожного ката, вбивцю і ґвалтівника чекає суворе покарання. Помста неминуча!" — йдеться у заяві.

Крім того, у спільноті української IT-армії повідомили, що завантажили на сайт ПВК "Вагнер" фотографії мертвих російських військових, а також сповіщення, яке каже:

"На зв'язку IT-армія України. Усі персональні дані у нас. Ласкаво просимо до України, чекаємо на вас".

На момент написання новини головна сторінка сайту ПВК "Вагнер", ймовірно, видалила послання від українців та повернула колишній дизайн.

[ + – ] Сайт ПВК "Вагнер"

Що відомо про ПВК "Вагнер"?

ПВК "Вагнер" є неофіційною військовою організацією, яка не входить до регулярних ЗС РФ і не має юридичного статусу на її території. Найманці цієї ПВК воювали у Сирії, на Донбасі, в Африці та Лівії.

Що відомо про українську IT-армію?

Це спільнота українських IT-фахівців, яке була створене після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі. Українські хакери одразу зламали десятки білоруських сайтів, зокрема урядові портали та пропагандистські медіа. 28 лютого фахівці через п'ять хвилин вивели із ладу сайт Московської біржі.

Станом на 30 серпня, українські хактивісти та айтішники атакували понад 6000 вебресурсів РФ та Білорусі. Серед них: сайти держустанов, університетів, банківських систем, відомств, регіональних ЗМІ, воєнторгів, CRM-систем та інших.

Нагадаємо, 15 вересня росЗМІ писали, що куратор ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вже завербував до десяти тисяч російських в'язнів, а перевага надається тим, хто засуджений за тяжкі злочини. Крім того, серед завербованих є навіть маніяк-канібал.

4 вересня ЗМІ писали, що хакери виманили у ЗС РФ дані військової бази під Мелітополем, використовуючи несправжні облікові записи привабливих дівчат у соціальних мережах. Російські окупанти надсилали їм свої фото, доводячи причетність до бойових дій.