Хакери з України виманили у ЗС РФ дані військової бази фотографіями красивих дівчат, — FT

Російські військові надсилали фото дівчатам у соцмережах, доводячи причетність до бойових дій. ЗСУ так з'ясували, де знаходиться їхня база під Мелітополем та завдали точного удару артилерією.

Українські хакери з групи Hackyourmom вирахували місцезнаходження бази російських військових біля тимчасово окупованого Мелітополя, використовуючи фейкові облікові записи привабливих дівчат у соцмережах. Про це розповів засновник гурту Микита Книш в інтерв'ю британській газеті Financial Times.

Кіберфахівці обдурили загарбників. Військові надсилали фотографії дівчатам, щоб довести їм причетність до бойових дій в Україні. Таким чином, хакери з'ясували, де знаходиться база під Мелітополем та передали координати ЗСУ.

"Росіяни завжди хочуть тра**тися і посилають багато г*мна дівчатам, щоб довести, що вони — воїни", — каже він.

За кілька днів, як сказав засновник команди, хакери дивилися в телевізорі на удар української артилерії по базі української артилерії. Книш не уточнив день, коли це сталося.

Хакерська група, за його словами, зробила низку інших успішних атак:

скасовували та затримували авіарейси до Росії, посилаючи неправдиві повідомлення про загрозу вибуху. Деякі рейси виконувала компанія Air Serbia, а президент Сербії Олександр Вучич звинувачував у цих операціях українську розвідку;

зламували тисячі дорожніх камер відеоспостереження у Білорусі та окупованих Росією районах України;

написали програму, що відокремлює пересування військових від звичайних людей, ЗСУ отримували інформацію через звичайний портал;

показували на російських телеканалах новини про загиблих в Україні мирних жителів;

об'єднували домашні роутери на окупованій території у велику мережу ботів для атак на російські сайти;

викрадали бази даних російських військових підрядників.

Група Hackyourmom досі стежить за зламаними камерами, фахівці поділилися із FT нещодавнім зображенням військового корабля ВМС РФ у порту Севастополя.

"Для мене це схоже на бій. Ви можете використати даркнет проти ворога. Зараз російські закони не мають значення — у нас є досвід першої кібервійни", — пояснив Книш.

Як створювали гурт Hackyourmom

Колишній співробітник Служби безпеки України, 30-річний Микита Книш став активним учасником кібервійни з Росією за кілька годин після початку повномасштабного вторгнення в Україну, пише видання.

До війни він очолював компанію з кібербезпеки HackControl у Харкові. Книш прийшов до офісу СБУ у Харкові, але його не взяли на роботу і тому створив свою хакерську групу, до якої запросив співробітників компанії. Нині у ній близько 30 осіб.

Перший тиждень група працювала у підвалі однієї з фабрик Харкова, потім вони перемістились у хостел у Вінницькій області.

Хакери діяли через Starlink

Група Hackyourmom використовувала для підключення до інтернету мережу Starlink. Книш каже, що доступ до супутників дали після того, як він попросив про допомогу голову зернової компанії "Агротрейд" Всеволода Кожемяка, одного з найбагатших людей в Україні. Кожемяка підтвердив факт прохання Книша.

Financial Times зазначило, що не вся озвучена ним інформація піддається перевірці. Деякі українські чиновники та його колеги-хакери підтвердили сказані їм відомості. Книш як доказ надав фотографії, відеозаписи та файли журналів, що підтверджують деякі його твердження.

Фокус раніше писав, чому Росія не змогла виграти у кібервійні з Україною та захопити стратегічно важливі інтернет-ресурси. Експерти говорять про стримані операції російських хакерів, які працюють із СЗР, ФСБ та ГРУ.

Завдяки діям хакерів з України росіяни почули вітання українського лідера Володимира Зеленського у День знань.