Хакери постаралися: звернення Зеленського показали на російських телеканалах в Криму (відео)

Привітання президента України у День знань запустили на півострові на топових каналах РФ "Росія 1" та "Перший канал".

Привітання президента України у День знань показали на російських телеканалах в окупованому Криму завдяки роботі українських хакерів. Про це повідомляється в Telegram-каналі верифікованого українського джерела інформації Ukraine Now.

"Завдяки неперевершеній роботі українських хакерів вітання від президента України Володимира Зеленського з'явилося на топових російських телеканалах", – йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео видно, що звернення глави держави транслювалось на телеканалах "Росія 1" та "Перший канал".

Таким чином президент зміг привітати з початком навчального року дітей на окупованому півострові.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський та пес Патрон приїхали до дітей до школи в Ірпені. У День знань глава держави та найзнаменитіший "сапер" України побували у навчальній установі, яка серйозно постраждала під час російської окупації. Але до 1 вересня її встигли повністю відновити.

Раніше президент заявив, що повернення Криму до України стане найбільшим антивоєнним кроком у Європі. На відкритті саміту Кримської платформи 23 серпня Зеленський наголосив, що звільнення півострова стане ефективною реанімацією міжнародного правопорядку.