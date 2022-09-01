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Україна

Володимир Зеленський і пес Патрон приїхали до дітей у школу в Ірпені (фото)

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Володимир Зеленський і пес Патрон у школі в Ірпені

У День знань глава держави та найзнаменитіший "сапер" України побували у навчальній установі, яка серйозно постраждала під час російської окупації. Але до 1 вересня її встигли повністю відновити.

Президент України Володимир Зеленський і пес Патрон на День знань приїхали до дітей в одну зі шкіл в Ірпені. Про це повідомляється у соцмережах глави держави.

"Коли чуємо слово "Патрон", згадуємо найвідомішого сапера України. Тепер цьому чотирилапому улюбленцю дітей і дорослих присвячені й нові благодійні поштові марки", — йдеться у повідомленні.

На опублікованих фото видно, як президент гасить благодійну марку, присвячену псу Патрону, реліз якої раніше анонсувала "Укрпошта", та розписується на конвертах.

Володимир Зеленський розписується на марках із псом Патроном.
Володимир Зеленський розписується на марках із псом Патроном.
Володимир Зеленський гасить благодійну марку із псом Патроном.
Володимир Зеленський гасить благодійну марку із псом Патроном.
Володимир Зеленський розписується на марках із псом Патроном.
Володимир Зеленський гасить благодійну марку із псом Патроном.

Президент країни побував у навчальному закладі, який серйозно постраждав під час російської окупації міста та бойових дій у березні. Проте, як уточнюється, на початок навчального року його вдалося відновити.

"Працюємо над тим, щоб кожен український навчальний заклад, пошкоджений через війну, відновив роботу, а наші діти були в безпеці й ніщо не заважало їм здобувати знання", — сказав глава держави.

Володимир Зеленський у школі в Ірпені.
Володимир Зеленський у школі в Ірпені.
Володимир Зеленський у школі в Ірпені.

У соцмережах Зеленського сьогодні також було опубліковано фото зруйнованих вищих навчальних закладів, гімназій, шкіл і дитячих садків, які постраждали від військової агресії Росії протягом пів року.

"Десятки університетів, сотні шкіл і дитячих садків по всій Україні пошкодили та зруйнували окупанти. Вони прагнули залишити нас без нашого минулого, історії, культури, знань. Але в них нічого не вийшло. Ми й надалі живемо. Розвиваємо та розвиваємося, пізнаємо нове, вчимося і міцніємо. А найголовніше — будуємо наше українське майбутнє. Вільне та незалежне", — наголошується у повідомленні.

Зруйновані під час війни навчальні заклади України.
Зруйновані під час війни навчальні заклади України.
Зруйновані під час війни навчальні заклади України.

Нагадаємо, Зеленські заборонили здавати росіянам свою віллу в Італії. Йдеться про віллу Вітторії Апуани в регіоні Тоскана. За словами Сальвіні, нерухомістю володіє компанія на Кіпрі, власником якої є Олена Зеленська.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що відновлення України може коштувати $600-800 млрд. За його словами, на сьогодні складно назвати конкретну суму, яка буде потрібна для відновлення інфраструктури України, оскільки активні бойові дії продовжуються.