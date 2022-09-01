Володимир Зеленський і пес Патрон приїхали до дітей у школу в Ірпені (фото)

У День знань глава держави та найзнаменитіший "сапер" України побували у навчальній установі, яка серйозно постраждала під час російської окупації. Але до 1 вересня її встигли повністю відновити.

Президент України Володимир Зеленський і пес Патрон на День знань приїхали до дітей в одну зі шкіл в Ірпені. Про це повідомляється у соцмережах глави держави.

"Коли чуємо слово "Патрон", згадуємо найвідомішого сапера України. Тепер цьому чотирилапому улюбленцю дітей і дорослих присвячені й нові благодійні поштові марки", — йдеться у повідомленні.

На опублікованих фото видно, як президент гасить благодійну марку, присвячену псу Патрону, реліз якої раніше анонсувала "Укрпошта", та розписується на конвертах.

[ + – ] Володимир Зеленський розписується на марках із псом Патроном. [ + – ] Володимир Зеленський гасить благодійну марку із псом Патроном.

Президент країни побував у навчальному закладі, який серйозно постраждав під час російської окупації міста та бойових дій у березні. Проте, як уточнюється, на початок навчального року його вдалося відновити.

"Працюємо над тим, щоб кожен український навчальний заклад, пошкоджений через війну, відновив роботу, а наші діти були в безпеці й ніщо не заважало їм здобувати знання", — сказав глава держави.

[ + – ] Володимир Зеленський у школі в Ірпені.

У соцмережах Зеленського сьогодні також було опубліковано фото зруйнованих вищих навчальних закладів, гімназій, шкіл і дитячих садків, які постраждали від військової агресії Росії протягом пів року.

"Десятки університетів, сотні шкіл і дитячих садків по всій Україні пошкодили та зруйнували окупанти. Вони прагнули залишити нас без нашого минулого, історії, культури, знань. Але в них нічого не вийшло. Ми й надалі живемо. Розвиваємо та розвиваємося, пізнаємо нове, вчимося і міцніємо. А найголовніше — будуємо наше українське майбутнє. Вільне та незалежне", — наголошується у повідомленні.

[ + – ] Зруйновані під час війни навчальні заклади України.

Нагадаємо, Зеленські заборонили здавати росіянам свою віллу в Італії. Йдеться про віллу Вітторії Апуани в регіоні Тоскана. За словами Сальвіні, нерухомістю володіє компанія на Кіпрі, власником якої є Олена Зеленська.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що відновлення України може коштувати $600-800 млрд. За його словами, на сьогодні складно назвати конкретну суму, яка буде потрібна для відновлення інфраструктури України, оскільки активні бойові дії продовжуються.