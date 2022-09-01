Ціна – €50 тисяч на місяць: Зеленські заборонили здавати росіянам свою віллу в Італії, – ЗМІ

Італійські журналісти написали матеріал про здавання в оренду вілли Вітторії Апуани в регіоні Тоскана подружжю з Росії. Агент із нерухомості каже, що Олена Зеленська доручила здавати маєток із пунктом "без росіян".

Віллу президента України Володимира Зеленського та його дружини Олени в італійській комуні Форте-деї-Мармі заборонили здавати росіянам. Про це розповів італійській газеті La Stampa агент нерухомості Forte dei Marmi Villas Клаудіо Сальвіні.

"У нас є ордер від власника, який категорично забороняє нам це робити. Можемо здати будь-кому, аби вони були іншої національності: європейці, американці й інші", — прокоментував він.

Йдеться про віллу Вітторії Апуани у регіоні Тоскана. За словами Сальвіні, нерухомістю володіє компанія на Кіпрі, власником якої є Олена Зеленська. Журналісти пишуть, що кілька днів на узбережжі Версилії (частина Тоскани) ширились чутки про оренду російської пари вілли Вітторії Апуана у Форте-деї-Мармі.

Оренда вілли Зеленських в Італії — ціна питання

Ще одна італійська газета IL Tirreno розповсюдила інформацію, що Зеленські здали віллу за 50 тисяч євро на місяць подружжю з Росії. Автори матеріалу пишуть про нібито відкриті переговори з оренди нерухомості з корейськими туристами.

Корейці, за версією видання, хотіли орендувати віллу на серпень за ціною від 50 до 70 тисяч євро, але торги зупинилися на виборі орендарів з РФ, які зараз живуть та працюють у Лондоні, йдеться у матеріалі.

[ + – ] За версією ЗМІ корейці хотіли орендувати віллу за ціною від 50 до 70 тисяч євро

Клаудіо Сальвіні спростував ці відомості. Олена Зеленська доручила компанії здавати віллу з окремим пунктом — без росіян. Ріелтор запевняє, що віллу справді здали в оренду парі на літо, але не може сказати, чи живуть вони в Лондоні чи ні.

"Договір уклали з чоловіком. Але зараз вілла вільна, вона знову повернулася на ринок. Якщо ви хочете орендувати її, ви можете це зробити", — наголосив Сальвіні.

Агент припустив, що деякі люди могли випадково почути російську мову та припустити, що в будинку були росіяни.

"Я це категорично заперечую. Можливо, вони були гостями, але не тими, хто орендував… Я не можу додати щось ще, зокрема з причини конфіденційності. Але те, що повідомляється, не відповідає дійсності", —підсумував агент із нерухомості.

[ + – ] Віллу Зеленського в Італії могли виставити на продаж у вересні минулого року за 4,5 млн євро

Мер Форте-дей-Мармі Бруно Мурзі у спілкуванні з La Repubblica зазначив, що не отримував новин про віллу Вітторії Апуани.

"До початку війни (України з РФ) єдина інформація, яку ми мали про віллу, полягала в тому, що вона належала компанії. Її не часто орендували", — зауважив чиновник.

Деякі ЗМІ раніше писали, що віллу Зеленського в Італії виставили на продаж ще у вересні минулого року за 4,5 млн євро. Вілла знаходиться за 400 метрів від узбережжя Лігурійського моря.

Фокус раніше писав про підпал вілли російського пропагандиста Володимира Соловйова в комуні Менаджо на озері Комо. На стінах його будинку залишили написи.