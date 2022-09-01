Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Політика

Ціна – €50 тисяч на місяць: Зеленські заборонили здавати росіянам свою віллу в Італії, – ЗМІ

вілла зеленського
Фото: La Stampa | Вілла знаходиться за 400 метрів від узбережжя Лігурійського моря

Італійські журналісти написали матеріал про здавання в оренду вілли Вітторії Апуани в регіоні Тоскана подружжю з Росії. Агент із нерухомості каже, що Олена Зеленська доручила здавати маєток із пунктом "без росіян".

Віллу президента України Володимира Зеленського та його дружини Олени в італійській комуні Форте-деї-Мармі заборонили здавати росіянам. Про це розповів італійській газеті La Stampa агент нерухомості Forte dei Marmi Villas Клаудіо Сальвіні.

"У нас є ордер від власника, який категорично забороняє нам це робити. Можемо здати будь-кому, аби вони були іншої національності: європейці, американці й інші", — прокоментував він.

Йдеться про віллу Вітторії Апуани у регіоні Тоскана. За словами Сальвіні, нерухомістю володіє компанія на Кіпрі, власником якої є Олена Зеленська. Журналісти пишуть, що кілька днів на узбережжі Версилії (частина Тоскани) ширились чутки про оренду російської пари вілли Вітторії Апуана у Форте-деї-Мармі.

Оренда вілли Зеленських в Італії — ціна питання

Ще одна італійська газета IL Tirreno розповсюдила інформацію, що Зеленські здали віллу за 50 тисяч євро на місяць подружжю з Росії. Автори матеріалу пишуть про нібито відкриті переговори з оренди нерухомості з корейськими туристами.

Корейці, за версією видання, хотіли орендувати віллу на серпень за ціною від 50 до 70 тисяч євро, але торги зупинилися на виборі орендарів з РФ, які зараз живуть та працюють у Лондоні, йдеться у матеріалі.

вілла зеленського, Форте-деї-Мармі, вілла Вітторії Апуана, вілла президента,
За версією ЗМІ корейці хотіли орендувати віллу за ціною від 50 до 70 тисяч євро

Клаудіо Сальвіні спростував ці відомості. Олена Зеленська доручила компанії здавати віллу з окремим пунктом — без росіян. Ріелтор запевняє, що віллу справді здали в оренду парі на літо, але не може сказати, чи живуть вони в Лондоні чи ні.

"Договір уклали з чоловіком. Але зараз вілла вільна, вона знову повернулася на ринок. Якщо ви хочете орендувати її, ви можете це зробити", — наголосив Сальвіні.

Агент припустив, що деякі люди могли випадково почути російську мову та припустити, що в будинку були росіяни.

"Я це категорично заперечую. Можливо, вони були гостями, але не тими, хто орендував… Я не можу додати щось ще, зокрема з причини конфіденційності. Але те, що повідомляється, не відповідає дійсності", —підсумував агент із нерухомості.

вілла зеленського, Форте-деї-Мармі, вілла Вітторії Апуана, вілла президента,
Віллу Зеленського в Італії могли виставити на продаж у вересні минулого року за 4,5 млн євро

Мер Форте-дей-Мармі Бруно Мурзі у спілкуванні з La Repubblica зазначив, що не отримував новин про віллу Вітторії Апуани.

"До початку війни (України з РФ) єдина інформація, яку ми мали про віллу, полягала в тому, що вона належала компанії. Її не часто орендували", — зауважив чиновник.

Деякі ЗМІ раніше писали, що віллу Зеленського в Італії виставили на продаж ще у вересні минулого року за 4,5 млн євро. Вілла знаходиться за 400 метрів від узбережжя Лігурійського моря.

Фокус раніше писав про підпал вілли російського пропагандиста Володимира Соловйова в комуні Менаджо на озері Комо. На стінах його будинку залишили написи.