Віллу пропагандиста Володимира Соловйова в Італії підпалили: перші подробиці (фото)

Пожежу в будинку російського телеведучого помітив сусід. Місцеві поліцейські сказали, що спалахнули кілька шин із зовнішнього боку маєтку.

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В Італії невідомі підпалили віллу російського пропагандиста Володимира Соловйова, що знаходиться у старовинній комуні Менаджо на озері Комо. Про це повідомляє видання La Republica.

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Пожежа почалася вранці приблизно о 06:30 за місцевим часом, її одразу загасила пожежна команда. За словами працівників, невідомий підпалив шини.

"Це був не справжній підпал. Полум'я охопило кілька шин за межами будівлі, що ремонтується", — зазначили місцеві поліцейські.

Пожежу помітив сусід і попередив пожежників, прокурор відкрив справу за фактом навмисного підпалу.

"Розслідування карабінерів триває, але вже можна сказати, що серйозних збитків немає. Вілла пустує, це міг бути демонстративний акт без серйозних наслідків", — прокоментував інцидент мер Менаджо Мікеле Спаджарі.

Поліція вивчає записи з відеокамер спостереження.

"РІА Новини" додало, що постраждав й інший будинок Соловйова на Комо — на його стінах залишили написи.

[ + – ] Постраждав також другий будинок Соловйова на острові Комо

Вілли Соловйова в Італії

Фокус раніше писав про майно пропагандиста в Італії. Відомо, що він купив віллу в 2013 році за 9 мільйонів євро, її площа — майже 400 кв. м. За кілька кілометрів від неї знаходиться перший будинок, який Соловйов купив за 1 мільйон євро.

В одному з маєтків є окремі будинки для гостей та охорони та великий гараж загальною площею 90 кв. метрів. Будинок складається з кількох спалень, п'яти ванних і басейну. Поруч знаходяться вілли Джорджа Клуні, Сильвестра Сталлоне та Мадонни.

Співробітники Фінансової гвардії Італії на початку березня заарештували нерухомість Соловйова.