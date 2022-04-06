Виллу пропагандиста Владимира Соловьева в Италии подожгли: первые подробности (фото)

Пожар в доме российского телеведущего заметил сосед. Местные полицейские сказали, что загорелись несколько шин с внешней стороны имения.

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В Италии неизвестные подожгли виллу российского пропагандиста Владимира Соловьева, которая находится в старинной коммуне Менаджо на озере Комо. Об этом сообщает издание La Republica.

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Пожар начался утром около 6:30 по местному времени, его сразу потушила пожарная команда. По словам работников, неизвестный подпалил шины.

"Это был не настоящий поджог. Пламя охватило несколько шин за пределами ремонтируемого здания", – отметили местные полицейские.

Пожар заметил сосед и предупредил пожарных, прокурор открыл дело по факту умышленного поджога.

"Расследование карабинеров продолжается, но уже можно сказать, что серьезного ущерба нет. Вилла пустует, это мог быть демонстративный акт без серьезных последствий", – прокомментировал инцидент мэр Менаджо Микеле Спаджари.

Полиция изучает записи с видеокамер наблюдения.

"РИА Новости" добавило, что пострадал и другой дом Соловьева на Комо – на его стенах оставили надписи.

[ + – ] Пострадал также второй дом Соловьева на острове Комо

Виллы Соловьева в Италии

Фокус ранее писал про имущество пропагандиста в Италии. Известно, что он купил виллу в 2013 году за 9 миллионов евро, ее площадь – почти 400 кв. м. В нескольких километрах от нее находится первый дом, который Соловьев купил за 1 миллион евро.

В одном из поместьев есть отдельные дома для гостей и охраны и большой гараж общей площадью 90 кв. метров. Дом состоит из нескольких спален, пяти ванных и бассейна. Рядом находятся виллы Джорджа Клуни, Сильвестра Сталлоне и Мадонны.

Сотрудники Финансовой гвардии Италии в начале марта арестовали недвижимость Соловьева.