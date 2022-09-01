Цена – €50 тысяч в месяц: Зеленские запретили сдавать россиянам свою виллу в Италии, – СМИ

Итальянские журналисты написали материал о сдаче в аренду виллы Виттории Апуаны в регионе Тоскана супругам из России. Агент по недвижимости говорит, что Елена Зеленская поручила сдавать имение с пунктом "без россиян".

Виллу президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены в итальянской коммуне Форте-деи-Марми запретили сдавать россиянам. Об этом рассказал итальянской газете La Stampa агент по недвижимости Forte dei Marmi Villas Клаудио Сальвини.

"У нас есть ордер от собственника, который категорически запрещает нам это делать. Можем сдать кому угодно, лишь бы они были другой национальности: европейцы, американцы и другие", – прокомментировал он.

Речь идет о вилле Виттории Апуаны в регионе Тоскана. По словам Сальвини, недвижимостью владеет компания на Кипре, собственница которой – Елена Зеленская. Журналисты пишут, что несколько дней на побережье Версилии (часть Тосканы) ходили слухи об аренде российской пары виллы Виттории Апуана в Форте-деи-Марми.

Аренда виллы Зеленских в Италии — цена вопроса

Еще одна итальянская газета IL Tirreno распространила информацию, что Зеленские сдали виллу за 50 тысяч евро в месяц супругам из России. Авторы материала пишут о якобы открытых переговорах по аренде недвижимости с корейскими туристами.

Корейцы, по версии издания, хотели арендовать виллу на август по цене от 50 до 70 тысяч евро, но торги остановились на выборе арендаторов из РФ, которые сейчас живут и работают в Лондоне, говорится в материале.

[ + – ] По версии СМИ, корейцы хотели арендовать виллу по цене от 50 до 70 тысяч евро

Клаудио Сальвини опроверг эти сведения. Елена Зеленская поручила компании сдавать виллу с отдельным пунктом – без россиян. Риелтор уверяет, что виллу действительно сдали в аренду паре на лето, но не может сказать, живут они в Лондоне или нет.

"Договор заключили с мужчиной. Но сейчас вилла свободна, она снова вернулась на рынок. Если вы хотите арендовать ее, вы можете это сделать", — подчеркнул Сальвини.

Агент предположил, что некоторые люди могли случайно услышать русскую речь и предположить, что в доме были россияне.

"Я это категорически отрицаю. Возможно, они были гостями, но не теми, кто арендовал… Я не могу добавить что-либо еще, в том числе по причинам конфиденциальности. Но то, что сообщается, не соответствует действительности", – заключил агент по недвижимости.

[ + – ] Виллу Зеленского в Италии могли выставить на продажу в сентябре прошлого года за 4,5 млн евро

Мэр Форте-дей-Марми Бруно Мурзи в общении с La Repubblica отметил, что не получал новостей о вилле Виттории Апуаны.

"До начала войны (Украины с РФ) единственная информация, которую мы имели о вилле заключалась в том, что она принадлежала компании. Ее не часто арендовали", – заметил чиновник.

Некоторые СМИ ранее писали, что виллу Зеленского в Италии выставили на продажу еще в сентябре прошлого года за 4,5 млн евро. Вилла находится в 400 метрах от побережья Лигурийского моря.

Фокус ранее писал о поджоге виллы российского пропагандиста Владимира Соловьева в коммуне Менаджо на озере Комо. На стенах его дома оставили надписи.