400 метров от моря: Зеленский продает свою виллу в Италии за 4,5 млн евро, - СМИ (видео)

По информации журналистов, в последние три года имение на берегу Лигурийского моря сдавалось в аренду за 12 тыс. евро в месяц.

Находящееся под санкциями СНБО издание "Страна" сообщило, что вилла в Италии президента Украины Владимира Зеленского выставлена на продажу. Об этом журналистам рассказал источник в местном агентстве по недвижимости.

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По информации издания, имение, находящееся в 400 метрах от моря, решили выставить на продажу за 4,5 млн евро (более 140 млн грн).

Источник журналистов сообщил, что в последние три года виллу сдают в аренду за 12 тыс. евро в месяц. По его словам, с июля там живет американец со своей семьей.

Расположена вилла Зеленского в муниципалитете Форте-дей-Марми, который находится в регионе Тоскана. Населенный пункт лежит на побережье Лигурийского моря.

Журналисты также уверяют, что побывали внутри здания и увидели внутри сауну, джакузи и тренажерный зал. По их словам, площадь двухэтажного здания — 480 квадратных метров.

[ + – ] Вилла Зеленского в Италии [ + – ] Вилла Зеленского в Италии [ + – ] Вилла Зеленского в Италии [ + – ] Вилла Зеленского в Италии

Также журналисты опубликовали видео этой виллы, снятое с высоты птичьего полета.

[ + – ] Вилла Зеленского в Италии - видео "Страны"

Отметим, в декларации Владимира Зеленского за 2018 год указано наличие жилого дома в Италии. Оформлен он был на фирму San Tommaso S.R.L., владельцами которой были президент с его супругой.

[ + – ] В декларации Зеленского за 2018 год есть недвижимость в Италии

В декларации главы государства за 2019 год эта компания записана только на Елену Зеленскую. В декларации же за прошлый год жилой дом в Италии уже отсутствует. Впрочем, согласно документу, Елена Зеленская все еще оставалась владелицей фирмы San Tommaso S.R.L.

Напомним, Фокус рассказывал, что официальная зарплата президента Украины за 2020 год составила 336 тысяч гривен. Также в прошлом году Зеленский получил 4,5 млн грн роялти от "Квартала 95" и "Киностолицы".