Жилье в Ялте, часы и бриллианты: чета Зеленских обнародовала декларацию за 2020 год

Официальная зарплата президента за год составила 336 тыс. грн, а первой леди – 952 тыс. грн.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал имущественную декларацию за 2020 год, согласно которой доходы главы государства и членов его семьи составили 22,7 миллиона гривен.

Данные появились на сайте НАПК.

При этом зарплата президента за год составила 336 тысяч гривен, а первой леди в ООО "Квартал 95" – 952 тысячи гривен.

Чета Зеленских также получила доход от сдачи имущества "Квартала" в аренду в сумме 2,4 миллиона гривен.

Больше всего Зеленский получил за продажу земельного участка и дома в Иванковичах Киевской области – 13,5 млн гривен. Еще 4,6 млн гривен дохода составили роялти Зеленского от "Квартала 95".

На банковских счетах и наличными у семьи Зеленских хранится около 650 тыс. долларов, 400 тыс. евро и 6 млн гривен.

Недвижимость

В Киеве у Зеленского есть квартиры и ряд паркомест, еще одна квартира – в общей собственности с женой Еленой Зеленской. Глава государства также зарегистрировал свое проживание в комплексе "Конча-Заспа". В собственности у Елены Зеленской – жилье в оккупированной Ялте.

Чета Зеленских также сдает в аренду квартиру в Великобритании и пользуется поместьем в Италии.

Драгоценные вещи

Зеленский задекларировал наручные часы брендов "BREGUET", "Tag Heuer", "ROLEX", а первая леди – серьги и кольца с бриллиантами от "Graff", наручные часы "Bovet" и "BREGUET".

Автомобили

Президент владеет автомобилем "RANGE ROVER" 2016 года выпуска, а его жена – "MERCEDES-BENZ" модели S 500 4 MATIC 2014 года.

Ценные бумаги и корпоративные права

У президента и первой леди есть облигации более чем на 5 миллионов гривен. Зеленский обладает патентами на полезные модели и изобретения, а также правами на торговые марки.

Кроме того, в 2020 году семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 1 млн 800 тыс. грн.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал свежую декларацию, согласно которой за 10 месяцев 2020 года (с марта по декабрь) он заработал 540 052 грн на своей текущей должности и 34 018 за январь, когда он работал главой Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Спикер Верховной Рады Украины указал в декларации, что за 2020 год его официальная зарплата составила 547 563 грн. Помимо зарплаты он получил 4,3 тыс. грн материальной помощи от государства, чуть более 12 тыс. грн за продажу эклектической энергии по "зеленому" тарифу, 1,5 тыс. грн процентов по банковскому депозиту и почти 1,8 млн грн от отчуждения недвижимого имущества.

Александр Тупицкий на должности главы КСУ заработал 3 715 035 гривен зарплаты. Средняя заработная плата главы составила почти 310 тысяч гривен в месяц. Помимо этого он получил 5% от депозита со своего банковского счета.

В декларации Авакова годовой доход составил 5,4 млн гривен, у него также есть коллекция вин, монет и марок.