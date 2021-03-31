Діаманти, житло в Ялті, годинник: подружжя Зеленських оприлюднило декларацію за 2020 рік

Офіційна зарплата президента за рік становила 336 тис. грн, а першої леді — 952 тис. грн.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив майнову декларацію за 2020 рік, згідно з якою доходи голови держави і членів його сім'ї становили 22,7 мільйони гривень.

Дані з'явилися на сайті НАПКА.

При цьому зарплата президента за рік 336 тисяч гривень, а першої леді в ТОВ "Квартал 95" — 952 тисячі гривень.

Подружжя Зеленських також отримало дохід від здачі майна "Кварталу" в оренду в сумі 2,4 мільйони гривень.

Найбільше Зеленський отримав за продаж земельної ділянки і будинку в Іванковичах Київської області — 13,5 млн гривень. Ще 4,6 млн гривень доходу з роялті Зеленського від "Кварталу 95".

На банківських рахунках і готівкою в сім'ї Зеленських зберігається близько 650 тис. доларів, 400 тис. євро і 6 млн гривень.

Нерухомість

У Києві в Зеленського є квартири і ряд паркомісць, ще одна квартира — у спільній власності з дружиною Оленою Зеленської. Голова держави також зареєстрував своє проживання в комплексі "Конча-Заспа". У власності в Олени Зеленської — житло в окупованій Ялті.

Подружжя Зеленських також здає в оренду квартиру у Великобританії і користується маєтком в Італії.

Коштовні речі

Зеленський задекларував наручний годинник брендів "BREGUET", "Tag Heuer", "ROLEX", а перша леді — сережки і каблучки з діамантами від "Graff", наручний годинник "Bovet" і "BREGUET".

Автомобілі

Президент володіє автомобілем "RANGE ROVER" 2016 року випуску, а його дружина — "MERCEDES-BENZ" моделі S 500 4 MATIC 2014 року.

Цінні папери та корпоративні права

У президента і першої леді є облігації на понад 5 мільйонів гривень. Зеленський володіє патентами на корисні моделі та винаходи, а також правами на торговельні марки.

Крім того, у 2020 році сім'я Зеленських сплатила до бюджету податки на суму 1 млн 800 тис. грн.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав свіжу декларацію, згідно з якою за 10 місяців 2020 року (з березня по грудень) він заробив 540 052 грн на своїй поточній посаді і 34 018 за січень, коли він працював головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Спікер Верховної Ради України вказав у декларації, що за 2020 рік його офіційна зарплата становила 547 563 грн. Крім зарплати, він отримав 4,3 тис. грн матеріальної допомоги від держави, трохи більше 12 тис. грн за продаж еклектичної енергії за "зеленим" тарифом, 1,5 тис. грн відсотків за банківським депозитом і майже 1,8 млн грн від відчуження нерухомого майна.

Олександр Тупицький на посаді голови КСУ заробив 3 715 035 гривень зарплати. Середня заробітна плата голови становила майже 310 тисяч гривень на місяць. Крім цього, він отримав 5% від депозиту зі свого банківського рахунку.

У декларації Авакова річний дохід становив 5,4 млн гривень, у нього також є колекція вин, монет і марок.