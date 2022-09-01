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Украина

Владимир Зеленский и пес Патрон приехали к детям в школу в Ирпене (фото)

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Владимир Зеленский и пес Патрон в школе в Ирпене.

В День знаний глава государства и самый знаменитый "сапер" Украины побывали в учебном учреждении, которое серьезно пострадало во время российской оккупации. Но к 1 сентября его успели полностью восстановить.

Президент Украины Владимир Зеленский и пес Патрон на День знаний приехали к детям в одну из школ в Ирпене. Об этом сообщается в соцсетях главы государства.

"Когда слышим слово "Патрон", вспоминаем самого известного сапера Украины. Теперь этому четырехлапому любимцу детей и взрослых посвящены и новые благотворительные почтовые марки", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях видно, как президент гасит благотворительную марку, посвященную псу Патрону, релиз которой ранее анонсировала "Укрпошта", и расписывается на конвертах.

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Владимир Зеленский расписывается на марках с псом Патроном.
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Владимир Зеленский гасит благотворительную марку с псом Патроном.
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Владимир Зеленский, Игорь Смилянский, пес Патрон, гашение марки

Президент страны побывал в учебном заведении, которое серьезно пострадало во время российской оккупации города и боевых действий в марте. Однако, как уточняется, к началу учебного года его удалось восстановить.

"Работаем над тем, чтобы каждое украинское учебное заведение, поврежденное из-за войны, возобновило работу, а наши дети были в безопасности и ничто не мешало им получать знания", – сказал глава государства.

Владимир Зеленский, школа, ирпень, день знаний
Владимир Зеленский в школе в Ирпене.
Владимир Зеленский, школа, ирпень, день знаний
Владимир Зеленский, школа, ирпень, день знаний
Владимир Зеленский, школа, ирпень, день знаний
Владимир Зеленский, школа, ирпень, день знаний
Владимир Зеленский, школа, ирпень, день знаний
Владимир Зеленский, школа, ирпень, день знаний
Владимир Зеленский, школа, ирпень, день знаний
Владимир Зеленский, школа, ирпень, день знаний
Владимир Зеленский, школа, ирпень, день знаний
Владимир Зеленский, школа, ирпень, день знаний
Владимир Зеленский, школа, ирпень, день знаний
Владимир Зеленский, школа, ирпень, день знаний
Владимир Зеленский, школа, ирпень, день знаний

В соцсетях Зеленского сегодня также были опубликованы фотографии разрушенных высших учебных заведений, гимназий, школ и детских садов, пострадавших от военной агрессии России в течение полугода.

"Десятки университетов, сотни школ и детских садов по всей Украине повредили и разрушили оккупанты. Они стремились оставить нас без нашего прошлого, истории, культуры, знаний. Но у них ничего не вышло. Мы и дальше живем. Развиваем и развиваемся, познаем новое, учимся и крепнем. А самое главное – строим наше украинское будущее. Свободное и независимое", – подчеркивается в сообщении.

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Разрушенные во время войны учебные заведения в Украине.
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учебные заведения, обстрелы, украина, война, разрушения
учебные заведения, обстрелы, украина, война, разрушения
учебные заведения, обстрелы, украина, война, разрушения
учебные заведения, обстрелы, украина, война, разрушения
учебные заведения, обстрелы, украина, война, разрушения
учебные заведения, обстрелы, украина, война, разрушения
учебные заведения, обстрелы, украина, война, разрушения
учебные заведения, обстрелы, украина, война, разрушения
учебные заведения, обстрелы, украина, война, разрушения
учебные заведения, обстрелы, украина, война, разрушения
учебные заведения, обстрелы, украина, война, разрушения
учебные заведения, обстрелы, украина, война, разрушения
учебные заведения, обстрелы, украина, война, разрушения

Напомним, Зеленские запретили сдавать россиянам свою виллу в Италии. Речь идет о вилле Виттории Апуаны в регионе Тоскана. По словам Сальвини, недвижимостью владеет компания на Кипре, собственница которой – Елена Зеленская.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что восстановление Украины может обойтись в $600-800 млрд. По его словам, на сегодняшний день сложно назвать конкретную сумму, которая потребуется для восстановления инфраструктуры Украины, поскольку активные боевые действия продолжаются.