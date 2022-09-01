Владимир Зеленский и пес Патрон приехали к детям в школу в Ирпене (фото)

В День знаний глава государства и самый знаменитый "сапер" Украины побывали в учебном учреждении, которое серьезно пострадало во время российской оккупации. Но к 1 сентября его успели полностью восстановить.

Президент Украины Владимир Зеленский и пес Патрон на День знаний приехали к детям в одну из школ в Ирпене. Об этом сообщается в соцсетях главы государства.

"Когда слышим слово "Патрон", вспоминаем самого известного сапера Украины. Теперь этому четырехлапому любимцу детей и взрослых посвящены и новые благотворительные почтовые марки", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях видно, как президент гасит благотворительную марку, посвященную псу Патрону, релиз которой ранее анонсировала "Укрпошта", и расписывается на конвертах.

[ + – ] Владимир Зеленский расписывается на марках с псом Патроном. [ + – ] Владимир Зеленский гасит благотворительную марку с псом Патроном.

Президент страны побывал в учебном заведении, которое серьезно пострадало во время российской оккупации города и боевых действий в марте. Однако, как уточняется, к началу учебного года его удалось восстановить.

"Работаем над тем, чтобы каждое украинское учебное заведение, поврежденное из-за войны, возобновило работу, а наши дети были в безопасности и ничто не мешало им получать знания", – сказал глава государства.

[ + – ] Владимир Зеленский в школе в Ирпене.

В соцсетях Зеленского сегодня также были опубликованы фотографии разрушенных высших учебных заведений, гимназий, школ и детских садов, пострадавших от военной агрессии России в течение полугода.

"Десятки университетов, сотни школ и детских садов по всей Украине повредили и разрушили оккупанты. Они стремились оставить нас без нашего прошлого, истории, культуры, знаний. Но у них ничего не вышло. Мы и дальше живем. Развиваем и развиваемся, познаем новое, учимся и крепнем. А самое главное – строим наше украинское будущее. Свободное и независимое", – подчеркивается в сообщении.

[ + – ] Разрушенные во время войны учебные заведения в Украине.

Напомним, Зеленские запретили сдавать россиянам свою виллу в Италии. Речь идет о вилле Виттории Апуаны в регионе Тоскана. По словам Сальвини, недвижимостью владеет компания на Кипре, собственница которой – Елена Зеленская.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что восстановление Украины может обойтись в $600-800 млрд. По его словам, на сегодняшний день сложно назвать конкретную сумму, которая потребуется для восстановления инфраструктуры Украины, поскольку активные боевые действия продолжаются.