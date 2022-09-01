Хакеры постарались: обращение Зеленского показали по российским телеканалам в Крыму (видео)

Поздравление президента Украины в День знаний запустили на полуострове на топовых каналах РФ "Россия 1" и "Первый канал".

Поздравление президента Украины в День знаний показали по российским телеканалам в оккупированном Крыму благодаря работе украинских хакеров. Об этом сообщается в Telegram-канале верифицированного украинского источника информации Ukraine Now.

"Благодаря непревзойденной работе украинских хакеров приветствие от президента Украины Владимира Зеленского появилось на топовых российских телеканалах", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, что обращение главы государства транслировалось на телеканалах "Россия 1" и "Первый канал".

Таким образом, президент смог поздравить с началом учебного года детей на оккупированном полуострове.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский и пес Патрон приехали к детям в школу в Ирпене. В День знаний глава государства и самый знаменитый "сапер" Украины побывали в учебном учреждении, которое серьезно пострадало во время российской оккупации. Но к 1 сентября его успели полностью восстановить.

Ранее президент заявил, что возвращение Крыма в Украину станет самым крупным антивоенным шагом в Европе. На открытии саммита Крымской платформы 23 августа Зеленский подчеркнул, что освобождение полуострова станет эффективной реанимацией международного правопорядка.