Хакеры из Украины выманили у ВС РФ данные военной базы фотографиями красивых девушек, – FT

Российские военные отправляли фото девушкам в соцсетях, доказывая причастность к боевым действиям. ВСУ таким образом выяснили, где находится их база под Мелитополем и нанесли точный удар артиллерией.

Украинские хакеры из группы Hackyourmom вычислили местоположение базы российских военных возле временно оккупированного Мелитополя, используя фейковые аккаунты привлекательных девушек в соцсетях. Об этом рассказал основатель группы Никита Кныш в интервью британской газете Financial Times.

Киберспециалисты обманули захватчиков. Военные отправляли фотографии девушкам, чтобы доказать им причастность к боевым действиям в Украине. Таким образом, хакеры выяснили, где находится база под Мелитополем и передали координаты ВСУ.

Русские всегда хотят тра…ться и посылают много де..ма девушкам, чтобы доказать, что они — воины", — говорит он.

Через несколько дней, как сказал основатель команды, хакеры смотрели по телевизору удар по базе украинской артиллерии. Кныш не уточнил день, когда это случилось.

Хакерская группа, по его словам, предприняла ряд других успешных атак:

отменяли и задерживали авиарейсы в Россию, посылая ложные сообщения об угрозе взрыва. Некоторые рейсы выполняла компания Air Serbia, а президент Сербии Александр Вучич обвинял в этих операциях украинскую разведку;

взламывали тысячи дорожных камер видеонаблюдения в Беларуси и оккупированных Россией районах Украины;

написали программу, отделяющую передвижения военных от обычных людей, ВСУ получали информацию через обычный портал;

показывали по российским телеканалам новости о погибших в Украине мирных жителях;

объединяли домашние роутеры на оккупированной территории в крупную сеть ботов для атак на российские сайты;

похищали базы данных российских военных подрядчиков.

Группа Hackyourmom до сих пор следит за взломанными камерами, специалисты поделились с FT недавним изображением военного корабля ВМС РФ в порту Севастополя.

"Для меня это похоже на бой. Вы можете использовать даркнет против врага. Сейчас российские законы не имеют значения — у нас есть опыт первой кибервойны", – объяснил Кныш.

Как создавали группу Hackyourmom

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, 30-летний Никита Кныш стал активным участников кибервойны с Россией через несколько часов после начала полномасштабного вторжения в Украину, пишет издание.

До войны он возглавлял компанию по кибербезопасности HackControl в Харькове. Кныш пришел в офис СБУ в Харькове, но его не взяли на работу и поэтому создал свою хакерскую группу, в которую пригласил сотрудников компании. Сейчас в ней около 30 человек.

Первую неделю группа работала в подвале одной из фабрик Харькова, затем они переместились в хостел в Винницкой области.

Хакеры действовали через Starlink

Группа Hackyourmom использовала для подключения к интернету сеть Starlink. Кныш говорит, что доступ к спутникам дали после того, как он попросил о помощи главу зерновой компании "Агротрейд" Всеволода Кожемяко, одного из богатейших людей в Украине. Кожемяко подтвердил факт просьбы Кныша.

Financial Times указало, что не вся озвученная им информация поддается проверке. Некоторые украинские чиновники и его коллеги-хакеры подтвердили сказанные им сведения. Кныш в качестве доказательства предоставил фотографии, видеозаписи и файлы журналов, подтверждающие некоторые его утверждения.

Фокус ранее писал, почему Россия не смогла выиграть в кибервойне с Украиной и захватить стратегически важные интернет-ресурсы. Эксперты говорят о сдержанных операциях российских хакеров, работающих с СВР, ФСБ и ГРУ.

Благодаря действиям хакеров из Украины, россияне услышали поздравление украинского лидера Владимира Зеленского в День знаний.