"Поїхав на війну": росЗМІ стверджують, що Пригожин у в'язниці завербував канібала (відео)

За словами російської правозахисниці Ольги Романової, куратор "ПВК Вагнера" вже встиг завербувати понад 10 тисяч в'язнів. Перевага надається тим, хто засуджений за тяжкі злочини.

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Росія готова відправляти на фронт не лише ґвалтівників та вбивць, а й маніяків. Про це розповіла на YouTube-каналі "Популярна політика" відома правозахисниця, голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

За її словами, співвласник "ПВК Вагнера" Євген Пригожин вже завербував до десяти тисяч ув'язнених, засуджених за статтями різного ступеня важкості. Серед них, стверджує правозахисниця, затесався навіть маніяк-канібал.

Як уточнюється, зараз мінімальна кількість завербованих складає 7 тисяч осіб.

Водночас Романова наголошує, що під час вербування віддається перевага саме тим злочинцям, які засуджені за тяжкі злочини (вбивства, розбій, грабежі, завдання тяжких тілесних ушкоджень тощо). Також беруть і ґвалтівників, але вони потрапляють до окремих загонів.

У пошуках "гарматного м'яса", стверджує Романова, "ПВК Вагнера" пішла вже на "другий і третій захід". Водночас у ленінградську колонію "Яблунівка" вербувати приходять уже вчетверте.

За словами правозахисниці, зараз географія вербування обмежується регіонами Центральної Росії.

"Найпівнічніша частина — Комі, Сиктивкар, найпівденніша — Адигея, найсхідніша — Татарстан, найзахідніша — Псковська та Смоленська області. Вони чомусь не йдуть на схід від Татарстану", — розповіла правозахисниця.

Нагадаємо, що туристи з ФРН стали мішенню для російських спецслужб. Німецька контррозвідка прямо застерігає співгромадян, які планують відвідати РФ, від використання соціальних мереж. Оскільки росіяни можуть використовувати компромат, щоб чинити тиск у спробі схилити людину до співпраці.

Раніше Фокус також повідомляв, що у школах на тимчасово окупованих територіях України, за інформацією Генштабу, ЗС РФ розмістили військову техніку, а солдати мешкають у навчальних закладах, прикриваючись дітьми.