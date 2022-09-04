Бунт серед російських військових та вербування ув'язнених, — головне зі зведення Генштабу ЗСУ

У Генштабі повідомляють, що у школах на тимчасово окупованих територіях України ЗС РФ розмістили військову техніку, а солдати мешкають у навчальних закладах, прикриваючись дітьми.

На 193-й день протистояння українців російським військовим, у Генштабі ЗСУ повідомили основне про театр воєнних дій та події на фронті.

У Генштабі зазначили, що противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та намагається утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ.

ЗС РФ з високою інтенсивністю ведуть повітряну розвідку із застосуванням БПЛА. Проводять пошук слабких місць в обороні ЗСУ, намагаються покращити тактичне становище. З тією ж метою веде бойові дії російська авіація: найінтенсивніше на Південнобузькому та Донецькому напрямках.

Зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об'єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України. І за цю добу ворог завдав 14 ракетних та понад 15 авіаційних ударів по території України. Постраждала цивільна інфраструктура у Харкові, Миколаєві, Вознесенську, Очакові, Сухому Ставі.

Але разом з тим, зазначають у Генштабі, ЗС РФ намагаються поповнити свої втрати у живій силі, де тільки можливо. Так стало відомо, що представники ПВК "Вагнера" намагаються вербувати засуджених у виправній колонії №124 міста Донецьк.

А на Херсонщині російські військовослужбовці 127-го полку Першого армійського корпусу підняли бунт і написали відмову від участі в бойових діях. Причина: відсутність адекватного забезпечення, особовий склад цього полку залишився навіть без їжі та води.

Відомо, що деяких російських військових забрали представники контррозвідки, а їхня подальша доля невідома.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що стало зрозуміло, чому російські окупанти так старанно намагалися розпочати навчальний рік вчасно на тимчасово захоплених територіях. Так, у приміщенні школи населеного пункту Орлянське Запорізької області на першому поверсі поселили близько сімдесяти російських військових, а у дворі школи розставили військову техніку, однак на другому поверсі школи навчаються діти, зокрема першокласники.

Така ситуація спостерігається в більшості шкіл та дитячих садках області. "Ворог цинічно використовує наших дітей для прикриття", — повідомляють у Генштабі.

Але водночас більшість шкіл роботу так і не розпочала в очному форматі, не допомогли і пропагандистські заходи за участю російських чиновників.

У Генштабі нагадують, що в готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря все ще знаходяться носії крилатих ракет "Калібр", і зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору та території республіки Білорусь.

В інших напрямках противник обстрілює нашу територію із застосуванням танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Не виключається застосування противником диверсійно-розвідувальних груп у прикордонних районах України: Сумській та Чернігівській областях.

Сили оборони України утримують позиції і не допускають просування ворога територією нашої держави. І ЗСУ вдалося успішно відбити атаки ворога в районах кількох населених пунктів на Донеччині.

Наші військові вразили пункти управління супротивника, знищили бойову техніку та живу силу супротивника. Українська авіація завдала 12 ударів.

І за кордоном НАТО посилює свою присутність у східній частині Альянсу, розмістивши вісім багатонаціональних бойових груп на території країн-учасниць: Болгарії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Словаччини. Усі ці групи є бойовими підрозділами.