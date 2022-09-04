Бунт среди российских военных и вербовка заключенных, — главное из сводки Генштаба ВСУ

В Генштабе сообщают, что в школах на временно оккупированных территориях Украины ВС РФ разместили военную технику, а солдаты живут в учебных заведениях, прикрываясь детьми.

На 193-й день противостояния украинцев российским военным, в Генштабе ВСУ сообщили основное о театре военных действий и событиях на фронте.

В Генштабе отметили, что противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, и старается удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск.

ВС РФ с высокой интенсивностью ведет воздушную разведку с применением БПЛА. Проводит поиск слабых мест в обороне ВСУ, пытается улучшить тактическое положение. С той же целью ведутся боевые действия российской авиацией: интенсивней всего на Южнобужском и Донецком направлениях.

Сохраняется угроза массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры по всей территории Украины. И за текущие сутки враг нанес 14 ракетных и более 15 авиационных ударов по территории Украины. Пострадала гражданская инфраструктура в Харькове, Николаеве, Вознесенске, Очакове, Сухом Пруде.

Но при этом, отмечают в Генштабе, ВС РФ пытаются восполнить свои потери в живой силе, где придется. Так, стало известно, что представители ЧВК Вагнера пытаются вербовать осужденных в исправительной колонии №124 города Донецк.

А в Херсонской области российские военнослужащие 127-го полка Первого армейского корпуса подняли бунт и написали отказ от участия в боевых действиях. Причина: отсутствие адекватного обеспечения, личный состав этого полка остался даже без еды и воды.

Известно, что некоторых российских военных забрали представители контрразведки и их дальнейшая судьба неизвестна.

В Генштабе ВСУ отмечают, что стало ясно, почему российские оккупанты так усердно пытались начать учебный год вовремя на временно захваченных территориях. Так, в здании школы населенного пункта Орлянское Запорожской области на первом этаже поселили около семидесяти российских военных, а во дворе школы расставили военную технику, но при этом на втором этаже школы учатся дети, в том числе первоклассники.

Подобная ситуация наблюдается в большинстве школ и детских садах области. "Враг цинично использует наших детей для прикрытия", — сообщают в Генштабе.

Но при этом большая часть школ к работе так и не приступила в очном формате, не помогли и пропагандистские мероприятия с участием российских чиновников.

В Генштабе напоминают, что в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря все еще находятся носители крылатых ракет "Калибр", и сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с воздушного пространства и территории республики Беларусь.

В других направлениях противник обстреливает нашу территорию с применением танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Не исключается применение противником диверсионно-разведывательных групп в приграничных районах Украины: Сумской и Черниговской областях.

Силы обороны Украины удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага по территории нашего государства. И ВСУ удалось успешно отразить атаки врага в районах нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

Наши военные поразили пункты управления противника, уничтожили боевую технику и живую силу противника. Украинская авиация нанесла 12 ударов.

И за рубежом НАТО усиливает свое присутствие в восточной части Альянса, разместив 8 многонациональных боевых групп на территории стран-участниц: Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии. Все эти группы являются боевыми подразделениями.