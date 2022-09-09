Шантаж і вербування: туристи з ФРН стали мішенню для російських спецслужб, — Spiegel

Німецька контррозвідка прямо застерігає співгромадян, які планують поїздку в РФ, від використання соціальних мереж. Оскільки росіяни можуть використовувати компромат, щоб чинити тиск у спробі схилити людину до співпраці.

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини, яке веде контррозвідувальну діяльність, побоюється, що російські спецслужби все частіше намагатимуться вербувати гостей із ФРН як інформаторів. Як повідомляє видання Der Spiegel, у перспективі російські агенти можуть більш жорстко та безцеремонно обробляти громадян Німеччини з метою отримати інформаторів.

Оглядачі пишуть, що для цього вербувальники використовуватимуть компромат, щоб шантажувати своїх жертв і так змусити їх співпрацювати.

Німецька контррозвідка зазначає, що в центрі уваги російських спецслужб насамперед перебувають співробітники дипломатичних місій, проте приватні особи також перебувають під загрозою.

Співробітники німецьких спецслужб попереджають усіх, хто планує поїздку в Росію, утриматися від використання соціальних мереж, оскільки відомі випадки, коли в Москві російські поліцейські влаштовували перевірки мобільних телефонів. Вони перевіряли месенджери та соцмережі на наявність висловлювань на тему поточної політичної обстановки.

"Критичні висловлювання про поточні політичні події" можуть бути "пов'язані з незліченними особистими ризиками", — пояснили федеральні агенти.

Раніше повідомлялося, що Федеральне управління із захисту конституції підозрює двох чиновників із Міністерства економіки Німеччини в передачі конфіденційних даних Москві. Йдеться про довірених осіб міністра економіки Німеччини Роберта Габека.

11 серпня в Німеччині звинуватили колишнього офіцера армійського резерву в шпигунстві на користь Росії. Як повідомило агентство Reuters, підозрюваний передавав РФ дані, пов'язані зі Збройними силами ФРН і трубопроводом "Північний потік-2".