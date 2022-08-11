Німецького резервіста запідозрили у шпигунстві на користь РФ, — Reuters

Колишній офіцер передавав Росії дані про армію ФРН та трубопровод "Північний потік-2", вважає слідство. Сьогодні він уперше став перед німецьким судом.

Колишнього офіцера армійського резерву Німеччини Ральфа Г. звинуватили у шпигунстві на користь Росії. За версією слідства, він передавав РФ дані, пов'язані зі Збройними силами ФРН та трубопроводом "Північний потік-2". Сьогодні, 11 серпня, у Німеччині пройшло перше засідання у цій справі. Про це пише агентство Reuters.

За даними прокуратури, Ральф Г. передавав російським агентам безліч документів та даних про німецьку армію в період з жовтня 2014 до березня 2020 року, коли він був заступником командира загону. Слідство вважає, що обвинувачений контактував із російською розвідкою ГРУ через кількох осіб, зокрема через посольство РФ у Берліні.

Також прокурор заявив, що Ральф Г. надавав російській розвідці дані про "Північний потік-2", резерви Німеччини та сили цивільної оборони, особисті та контактні дані про високопоставлених військових і помітних керівників корпорацій.

Прокурор додав, що колишнього офіцера звинувачують у допомозі російським спецслужбам у з'ясуванні деталей оборонної політики США та їхніх партнерів щодо НАТО. Крім цього, відомо, що Ральф Р. неодноразово отримував запрошення на офіційні заходи Росії.

Журналісти припустили, що нове провадження негативно вплине на відносини між РФ та Німеччиною, які погіршилися після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України.

Нагадаємо, у липні керівник служби зовнішньої розвідки Великобританії МІ-6 Річард Мур заявив, що Росія наполовину втратила свої можливості для шпигунства в Європі.

Також ми писали про те, як у Нідерландах затримали шпигуна з Росії, який намагався влаштуватися до Гаазького суду.