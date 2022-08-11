Немецкого резервиста заподозрили в шпионаже в пользу РФ, — Reuters

Бывший офицер передавал России данные об армии ФРГ и трубопроводе "Северный поток-2", считает следствие. Сегодня он впервые предстал перед немецким судом.

Бывшего офицера армейского резерва Германии Ральфа Г. обвинили в шпионаже в пользу России. По версии следствия, он передавал РФ данные, связанные с Вооруженными силами ФРГ и трубопроводом "Северный поток-2". Сегодня, 11 августа, в Германии прошло первое заседание по этому делу. Об этом пишет агентство Reuters.

По данным прокуратуры, Ральф Г. передавал российским агентам множество документов и данных о немецкой армии в период с октября 2014 по март 2020 года, когда он был заместителем командира отряда. Следствие полагает, что обвиняемый контактировал с российской разведкой ГРУ через нескольких лиц, в частности, через посольство РФ в Берлине.

Также прокурор заявил, что Ральф Г. предоставлял российской разведке данные о "Северном потоке-2", резервах Германии и силах гражданской обороны, личные и контактные данные о высокопоставленных военных и заметных руководителях корпораций.

Прокурор добавил, что бывшего офицера обвиняют в помощи российским спецслужбам в выяснении деталей оборонной политики США и их партнеров по НАТО. Помимо этого известно, что Ральф Г. неоднократно получал приглашения на официальные мероприятия России.

Журналисты допустили, что новое производство негативно повлияет на отношения между РФ и Германией, которые ухудшились после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины.

Напомним, в июле руководитель службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур заявил, что Россия наполовину утратила свои возможности для шпионажа в Европе.

Также мы писали о том, как в Нидерландах задержали шпиона из России, который пытался устроиться в Гаагский суд.