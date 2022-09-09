Шантаж и вербовка: туристы из ФРГ стали мишенью для российских спецслужб, — Spiegel

Немецкая контрразведка прямо предостерегает сограждан, планирующих поездку в РФ, от использования социальных сетей. Поскольку россияне могут использовать компромат, чтобы оказывать давление в попытке склонить человека к сотрудничеству.

Федеральное ведомство по охране конституции Германии, которое ведет контрразведывательную деятельность, опасается, что российские спецслужбы будут все чаще пытаться вербовать гостей из ФРГ в качестве информаторов. Как сообщает издание Der Spiegel, в перспективе российские агенты могут более жестко и бесцеремонно обрабатывать граждан Германии с целью заполучить информаторов.

Обозреватели пишут, что для этого вербовщики будут использовать компрометирующие материалы, чтобы шантажировать своих жертв, и таким образом заставить их сотрудничать.

Немецкая контрразведка отмечает, что в центре внимания российских спецслужб прежде всего находятся сотрудники дипломатических миссий, однако частные лица также находятся под угрозой.

Сотрудники немецкий спецслужб предупреждают всех тех, кто планируют поездку в Россию воздержаться от использования социальных сетей, поскольку известны случаи, когда в Москве российские полицейские устраивали проверки мобильных телефонов. Они проверяли мессенджеры и соцсети на наличие высказываний на тему текущей политической обстановки.

"Критические высказывания о текущих политических событиях" могут быть "связаны с неисчислимыми личными рисками", — пояснили федеральные агенты.

Ранее сообщалось, что Федеральное управление по защите конституции подозревает двух чиновников из Министерства экономики Германии в передаче конфиденциальных данных Москве. Речь идет о доверенных лицах министра экономики Германии Роберта Хабека.

11 августа в Германии обвинили бывшего офицера армейского резерва в шпионаже в пользу России. Как сообщило агентство Reuters, подозреваемый передавал РФ данные, связанные с Вооруженными силами ФРГ и трубопроводом "Северный поток-2".