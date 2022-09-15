"Поехал на войну": росСМИ утверждают, что Пригожин в тюрьме завербовал каннибала (видео)

По словам российской правозащитницы Ольги Романовой, куратор "ЧВК Вагнера" уже успел завербовать более 10 тысяч заключенных. Предпочтение отдается тем, кто осужден за тяжкие преступления.

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Россия готова отправлять на фронт не только насильников и убийц, но и маньяков. Об этом рассказала на YouTube-канале "Популярная политика" известная правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

По ее словам, совладелец "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин уже завербовал до десяти тысяч заключенных, осужденных по статьям разной степени тяжести. Среди них, утверждает правозащитница, затесался даже маньяк-каннибал.

Как уточняется, на данный момент минимальное число завербованных составляет 7 тысяч человек.

При этом Романова подчеркивает, что в ходе вербовки отдается предпочтение именно тем преступникам, которые осуждены за тяжкие преступления (убийства, разбой, грабежи, нанесение тяжких телесных повреждений и тому подобные). Также берут и насильников, но они попадают в отдельные отряды.

В поисках "пушечного мяса", утверждает Романова, "ЧВК Вагнера" пошла уже на "второй и третий заход". При этом в ленинградскую колонию "Яблоневка" вербовать приходят уже в четвертый раз.

По словам правозащитницы, сейчас география вербовки ограничивается регионами Центральной России.

"Самая северная часть — Коми, Сыктывкар, самая южная — Адыгея, самая восточная —Татарстан, самая западная — Псковская и Смоленская области. Они почему-то не идут восточнее Татарстана", — рассказала правозащитница.

Напомним, что туристы из ФРГ стали мишенью для российских спецслужб. Немецкая контрразведка прямо предостерегает сограждан, которые планируют посетить РФ, от использования социальных сетей. Поскольку россияне могут использовать компромат, чтобы оказывать давление в попытке склонить человека к сотрудничеству.

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