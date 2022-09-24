Українські хакери атакували російську платіжну систему "Мир": що чекає на жителів РФ

Будь-хто може взяти участь в атаці, щоб прискорити збій і перешкодити росіянам розплачуватися картами.

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Хакери атакували російську платіжну систему "Мир", яка стала альтернативою Visa та Mastercard. Про це повідомляє "КоммерсантЪ", посилаючись на джерела у сфері кібербезпеки.

Українська IT-армія (IT ARMY of Ukraine) оголосила про початок кібератаки на "Мир" 23 вересня на своєму каналі в Telegram. Вони закликали користувачів інтернету об'єднати зусилля, щоб спричинити збій у роботі платіжної системи та позбавити росіян можливості оплачувати покупки онлайн чи через термінали. Приєднатися до проведення DDoS-атак може будь-хто, інструкції надає спеціальний бот.

"Сьогодні продовжуємо і додаємо eKassir. Вони займаються розробкою та обслуговуванням повного циклу платіжних угод. Мета незмінна — перебої в проходженні платежів і в роботі терміналів. Атаки складні та ресурсозатратні, тому закликаємо долучатися. Проводи атаки самостійно з допомогою рекомендованого ПЗ або передай власний VPS нашому боту", — написали хактивісти 24 вересня.

За інформацією "КомерсантЪ", проукраїнські хакери та волонтери генерують трафік та навантажують систему "Мир" за допомогою браузерів або примітивних DDoS-інструментів. Співробітник однієї з компаній з кібербезпеки побоюється, що їм вдасться досягти успіху та позбавити росіян безготівкових платежів, наприклад, спричинити повну відмову еквайрингу карт. "Ризики більш ніж реальні", — наголосив він.

Російський експерт у сфері платіжних карток Дмитро Вишняков зазначив, що збій у роботі системи може обернутися великими проблемами для Росії, адже призупинення процесів навіть на кілька годин спричинить хвилю недовіри до банків. Голова ради директорів "Базальт СПО" Олексій Смирнов додав: окрім перевантаження системи, DDoS-атаки також дозволяють хакерам знаходити вразливості у захисті, які пізніше можуть використовувати для зламу чи крадіжки даних.

Йдеться про платежі за допомогою карток не тільки в Росії, а й на території деяких "дружніх" їй країн: Туреччини, В'єтнаму, Південної Кореї, Вірменії, Узбекистані, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Таджикистані, Південної Осетії та Абхазії. Декілька інших країн також розглядали підтримку карт "Мир", зокрема туристичні Єгипет, Таїланд та Куба.

Як писали раніше, банки Туреччини припиняють роботу з російськими картами "Мир". Таке рішення організації ухвалили у зв'язку з побоюваннями США, що платіжна система дозволить Росії обійти санкції.

Напередодні хакери Anonymous оприлюднили списки призовників, яких Росія може відправити до України. За їхньою інформацією, на війну мають надіслати жителів Москви та багатьох провінційних регіонів.