Українські хакери привітали Путіна "з останнім днем народження"

В опублікованому на сайтах ОДКБ повідомленні російському диктатору побажали "комфортної подорожі до Гааги".

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Волонтерська спільнота "IT-армія України" сьогодні, 7 жовтня, повідомила про злам сайтів створеної з ініціативи Росії "Організації договору про колективну безпеку" (ОДКБ). На головну сторінку хакери повісили банер із "вітанням", адресованим російському президенту Володимиру Путіну.

"Хочемо привітати Путіна з його останнім днем народження і побажати "комфортної" подорожі до Гааги", — говорить напис на банері.

Після злому адміни сайтів ОДКБ, членами якої крім Росії є Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан, відключили їх. Однак "вітання" збереглося в кеші.

Сьогодні Володимир Путін відзначає 70-річний ювілей. Фокус за допомогою нейромереж Stable Diffusion та Midjourney показав, як глава країни-агресора святкує ювілей у бункері.

Раніше повідомлялося про те, що "IT-армія" зламала сайт ПВК "Вагнер". Хактивісти стверджують, що в їхньому розпорядженні опинилися персональні дані найманців приватної військової компанії, яка вербує людей на війну проти України.

23 вересня IT-армія атакувала російську платіжну систему "Мир", щоб викликати збої у проходженні платежів та в роботі терміналів.

За кілька днів до цього Ukrainian Cyber Alliance повідомив, що українські хакери зламали Федеральну службу виконання покарань. Їм вдалося завантажити 500 листів росіян, які відбувають покарання до російських в'язниць. Ув'язнених попередили, що їм краще "сидіти, де сидите" і не намагатися здобути свободу, вирушивши добровольцями на війну.