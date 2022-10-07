День рождения Путина: ИИ представил, как президент РФ празднует в бункере (фото)

Нейросети изобразили вечеринку с тортом, военными и Шойгу.

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7 октября президент России Владимир Путин отмечает 70-й день рождения. Фокус с помощью нейросетей Stable Diffusion и Midjourney представил, как глава страны-агрессора празднует юбилей в бункере.

Stable Diffusion и Midjourney — это модели искусственного интеллекта, которые создают изображения по текстовому описанию. В своей работе они используют фотографии и картинки из открытых источников, которые разработчики загрузили в них в процессе обучения.

У Stable Diffusion более фотореалистичный стиль, судя по результатам, он чаще использует фотографии, комбинируя отдельные фрагменты. Он показал, как Владимир Путин приветствует гостей, среди которых министр обороны Сергей Шойгу и неизвестные военные. На одном из изображений глава государства позирует перед тортом рядом с человеком, похожим на бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука. Среди гостей также изобразили министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Стиль Midjourney более разнообразный и напоминает работы художников. Он изобразил, как Владимир Путин выглядывает наружу из бункера через окошко на двери. Несколько картин запечатлели президента РФ, в одиночку восседающего перед праздничным тортом с горящими свечами. Кроме того, ИИ показал Владимира Путина рядом с экс-премьером Дмитрием Медведевым в тесной комнате перед пустыми тарелками.

Ранее появилась информация, что Владимир Путин проводит день рождения в полной изоляции. По мнению западных журналистов, у российского президента нет поводов для радости, ведь добиться успехов в Украине не удается. Еще одна причина отказаться от празднования — плохое состояние здоровья, предположительно, онкологическое заболевание.

ИИ Midjourney нарисовал, что ждет в будущем Владимира Путина. Нейросеть предсказала, что совсем скоро его может заменить секретарь Совета безопасности РФ и экс-глава ФСБ Николай Патрушев. Кроме того, на всех портретах будущий Путин получился весьма грустным.