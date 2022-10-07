День народження Путіна: ШІ зобразив, як президент РФ святкує у бункері (фото)

Нейромережі зобразили вечірку в бункері.

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7 жовтня президент Росії Володимир Путін відзначає 70-й день народження. Фокус за допомогою нейромереж Stable Diffusion та Midjourney представив, як глава країни-агресора святкує ювілей у бункері.

Stable Diffusion та Midjourney — це моделі штучного інтелекту, які створюють зображення за текстовим описом. У своїй роботі вони використовують фотографії та картинки з відкритих джерел, які розробники завантажили у них у процесі навчання.

Stable Diffusion має більш фотореалістичний стиль, судячи з результатів, він частіше використовує фотографії, комбінуючи окремі фрагменти. Він показав, як Володимир Путін вітає гостей, серед яких міністр оборони Сергій Шойгу та невідомі військові. На одному із зображень глава держави позує перед тортом поруч із людиною, схожою на колишнього народного депутата України Віктора Медведчука. Серед гостей також зобразили міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Стиль Midjourney більш різноманітний і нагадує роботи художників. Він зобразив, як Володимир Путін виглядає назовні з бункера через віконце на дверях. Декілька картин зобразили президента РФ, який сам сидить перед святковим тортом із свічками, що горять. Крім того, ШІ показав Володимира Путіна поруч із експрем'єром Дмитром Медведєвим у тісній кімнаті перед порожніми тарілками.

Раніше з'явилася інформація, що Володимир Путін проводить день народження у повній ізоляції. На думку західних журналістів, російський президент не має приводів для радості, адже досягти успіхів в Україні не вдається. Ще одна причина відмовитися від святкування — поганий стан здоров'я, ймовірно, онкологічне захворювання.

ШІ Midjourney намалював, що чекає у майбутньому Володимира Путіна. Нейромережа передбачила, що зовсім скоро його може замінити секретар Ради безпеки РФ та ексглава ФСБ Микола Патрушев. Крім того, на всіх портретах майбутній Путін вийшов дуже сумним.