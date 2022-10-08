Вибух на Кримському мосту стався наступного дня після того, як Володимир Путін відсвяткував 70-річчя.

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Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов на своїй сторінці у Facebook прокоментував вибух на Кримському мосту. Він натякнув, що інцидент став "подарунком" президенту Росії Володимиру Путіну на ювілей.

Олексій Данілов розмістив у Facebook відеоролик, де зображення ділиться на дві половини. З лівого боку — відео зі зруйнованим Кримським мостом і залізничним складом, що горить, а з правого — Мерилін Монро, яка співає пісню: "З днем народження, містере президент". У 1962 році акторка виконала її для президента США Джона Кеннеді.

[ + – ] "З днем народження, містере президент!": Олексій Данілов креативно оцінив вибух на Кримському мосту

7 жовтня президенту Росії Володимиру Путіну виповнилося 70 років. За інформацією західних ЗМІ, військові поразки в Україні змусили главу держави святкувати день народження у повній ізоляції, адже його критикують навіть найближчі соратники.

Проте офіційно Володимира Путіна привітали голова КНДР Кім Чен Ин, президент Нікарагуа Даніель Ортега, президент Білорусі Олександр Лукашенко та голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров. Крім того, російський лідер запросив деяких своїх союзників на неофіційний саміт, присвячений ювілею, зокрема керівництво Вірменії, Узбекистану, Таджикистану та Казахстану.

У день народження Володимира Путіна Росія атакувала Україну понад 17 разів, використовуючи реактивну артилерію, ракети й авіацію. Удари призвели до руйнувань у десятці населених пунктів, зокрема Запоріжжя і Миколаєва.

А 8 жовтня на Кримському мосту пролунав вибух, який спричинив пожежу. Як заявили в російському антитерористичному комітеті, на дорозі вибухнула вантажівка, а поряд із нею спалахнув залізничний потяг із паливом. Окупанти звинуватили у пригоді Україну, визнавши успішну диверсію. Відомо, що як мінімум два прольоти моста обрушилися у воду.

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