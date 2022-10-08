"С днем рождения, мистер президент!": Алексей Данилов креативно оценил взрыв на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту произошел на следующий день после того, как Владимир Путин отметил 70-летие.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на своей странице в Facebook прокомментировал взрыв на Крымском мосту. Он намекнул, что инцидент стал "подарком" президенту России Владимиру Путину на юбилей.

Алексей Данилов разместил в Facebook видеоролик, в котором изображение делится на две половины. С левой стороны — видео с разрушенным Крымским мостом и горящим железнодорожным составом, а с правой — Мэрилин Монро, которая поет песню: "С днем рождения, мистер президент". В 1962 году актриса исполнила ее для президента США Джона Кеннеди.

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7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 70 лет. По информации западных СМИ, военные поражения в Украине вынудили главу государства отмечать день рождения в полной изоляции, ведь его критикуют даже ближайшие соратники.

Тем не менее официально Владимира Путина поздравили глава КНДР Ким Чен Ын, президент Никарагуа Даниэль Ортега, президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Кроме того, российский лидер пригласил некоторых своих союзников на неофициальный саммит, посвященный юбилею, в том числе руководство Армении, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.

В день рождения Владимира Путина Россия атаковала Украину более 17 раз, используя реактивную артиллерию, ракеты и авиацию. Удары привели к разрушениям в десятке населенных пунктов, в том числе с Запорожье и Николаеве.

А 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв, вызвавший пожар. Как заявили в российском антитеррористическом комитете, на дороге взорвался грузовик, а рядом с ним загорелся железнодорожный состав с топливом. Оккупанты обвинили в происшествии Украину, признав успешную диверсию. Известно, что как минимум два пролета моста обрушились в воду.

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