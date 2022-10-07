ЗС РФ у день народження Путіна атакували Україну понад 17 разів, – СтратКом ЗСУ

Війська противника для залякування мирних жителів України використовували РСЗВ, ракети та бойову авіацію. Руйнування отримали понад 10 населених пунктів, серед яких — і два обласні центри.

Related video

У п'ятницю, 7 жовтня, російські окупанти завдали по території України два ракетні та п'ять авіаційних ударів, а також здійснили понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупун.

За його словами, від ворожих ударів постраждали об'єкти та цивільне населення понад 10 населених пунктів. Серед них — Рідкодуб, Гуляйпільське, Новоандріївка, Запоріжжя, Миколаїв, Славгород.

Для ударів по населених пунктах Запоріжжя і Миколаїв противник використав 4 безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136.

Крім того, російські військові продовжують обстрілювати міста та села по лінії зіткнення.

Штупун також повідомив про те, що російська окупаційна влада продовжує чинити тиск на громадян України, які залишилися на тимчасово окупованій території Донецької області.

За наявною інформацією, в окремих районах міста Горлівка представники силових структур залякують місцевих жителів, які не підтримали приєднання тимчасово окупованого регіону до Російської федерації на незаконному референдумі.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили понад 2,4 тисячі квадратних кілометрів у Херсонській області. У Генштабі вважали, що з 1 жовтня ЗСУ деокупували 29 населених пунктів у регіоні. Поліцейські задокументували понад 100 воєнних злочинів військ Росії.

Крім того Фокус писав про те, як просувається контрнаступ ЗСУ на півдні та сході країни. Початок жовтня в Україні ознаменувався просуванням ЗСУ на десятки кілометрів на Херсонському напрямку та Донецькому. Було звільнено укріпрайони ЗС РФ у Лимані та Давидовому Броді, а також понад 10 населених пунктів.