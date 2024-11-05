Кораблі-волоцюги: чому Чорноморський флот РФ тримається подалі від Криму, — Плетенчук

За словами представника ВМС, противник веде активну розвідку і патрулювання в повітряному просторі над акваторією Криму. Однак поки що ніщо не свідчить про те, що в росіян з'являється хоча б якась надія на повернення флоту.

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Росія продовжує тримати боєздатний корабельний склад Чорноморського флоту подалі від українських Сил оборони, концентруючи його в пункті базування в Новоросійську. Про це заявив представник ВМС України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук, у телеефірі.

За словами спікера ВМС, у Чорному та Азовському морях кораблі РФ уникають наближатися до зон, які контролює Україна, проте активне патрулювання веде російська авіація, особливо над західним і південним узбережжям Криму.

Крім того, на охороні пунктів базування в морі використовується російський підводний човен, оснащений крилатими ракетами. Однак наразі він не виконує роль ракетного носія, а використовується для захисту місць розташування інших кораблів.

Російська авіація активно веде розвідувальні місії та патрулювання в повітряному просторі над акваторією Криму. Така активність спрямована на захист території, прилеглої до півострова, і контролювання повітряного простору на заході та півдні.

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Відповідаючи на запитання про можливість відновлення командних пунктів РФ у Криму, Плетенчук зазначив, що, навіть якщо така інформація підтвердиться, це буде виглядати як тактика з ускладнення роботи української розвідки.

Річ у тім, що удари по штабу Чорноморського флоту та інших об'єктах раніше продемонстрували вразливість кримських об'єктів, і наразі немає свідчень того, що РФ планує повноцінне повернення Чорноморського флоту до Криму.

"Такі кейси вже мали місце. Насправді якщо ця інформація підтвердиться офіційно, це виглядатиме трохи дивно. Але це не обов'язково має бути пов'язано з якимись планами щодо можливого повернення до Криму. Поки що ніщо не говорить про те, що в росіян з'являється хоча б якась на це надія", — підсумував Плетенчук.

Нагадаємо, 23 жовтня Дмитро Плетенчук повідомив, що російські кораблі, що базуються в Новоросійську, були помічені кілька разів такими, що виходять у море, що викликало інтерес і питання щодо причин цих маневрів. Як виявилося, вони "тренуються" швидко залишати базу, і також швидко повертатися.