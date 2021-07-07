"Для ответа на угрозы": ВМС Британии установит на 50% больше ракет на все эсминцы (фото)
Модернизация обеспечит большую воздушную защиту кораблей в составе ударных авианосных групп.
Министерство обороны Великобритании объявило тендер о переоборудовании эсминцев Королевского флота на сумму 692 млн долларов. Об этом сообщает британское издание TheDrive.
Тендером предполагается, что эсминцы класса Type 45 будут довооружать на протяжении 11 лет. Корабли должны получить дополнительные 24 пусковых отсека для ракет. В сумме эсминцы будут иметь по 72 ракет ПВО. Первое судно после модернизации ожидается получить в 2026 году.
Судна получат ракеты Sea Ceptor. Как заявляет вице-амдирал Джерри Кид, программа обеспечит наилучшей защитой ударную группу авианосцев от угроз с воздуха, как сейчас, так и в будущем.
Дополнительные пусковые установки будут добавлены перед существующими 48-элементными пусковыми установками Sylver для ракет ближнего действия Aster 15 и Aster 30 дальнего класса "земля-воздух". В рамках модернизации все 48 ячеек будут использовать ракеты Aster 30 для дальнего действия (до 120 км).
Ракета Sea Ceptor способна поражать цели на расстоянии более 25 км, она летит на скорости 2,5 маха. Ее вес составляет 100 кг. В качестве головки ракеты используется активная радиолокационная система, произведенная в Британии.
По данным Минобороны Великобритании, переоборудование кораблей стало возможным благодаря увеличению оборонных расходов на около 33 миллиарда долларов в течение следующих четырех лет.
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