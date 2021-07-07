"Для ответа на угрозы": ВМС Британии установит на 50% больше ракет на все эсминцы (фото)

Модернизация обеспечит большую воздушную защиту кораблей в составе ударных авианосных групп.

Министерство обороны Великобритании объявило тендер о переоборудовании эсминцев Королевского флота на сумму 692 млн долларов. Об этом сообщает британское издание TheDrive.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Тендером предполагается, что эсминцы класса Type 45 будут довооружать на протяжении 11 лет. Корабли должны получить дополнительные 24 пусковых отсека для ракет. В сумме эсминцы будут иметь по 72 ракет ПВО. Первое судно после модернизации ожидается получить в 2026 году.

Судна получат ракеты Sea Ceptor. Как заявляет вице-амдирал Джерри Кид, программа обеспечит наилучшей защитой ударную группу авианосцев от угроз с воздуха, как сейчас, так и в будущем.

Дополнительные пусковые установки будут добавлены ​​перед существующими 48-элементными пусковыми установками Sylver для ракет ближнего действия Aster 15 и Aster 30 дальнего класса "земля-воздух". В рамках модернизации все 48 ячеек будут использовать ракеты Aster 30 для дальнего действия (до 120 км).

[ + – ] Запуск ракеты Aster-30 Фото: the drive

Ракета Sea Ceptor способна поражать цели на расстоянии более 25 км, она летит на скорости 2,5 маха. Ее вес составляет 100 кг. В качестве головки ракеты используется активная радиолокационная система, произведенная в Британии.

По данным Минобороны Великобритании, переоборудование кораблей стало возможным благодаря увеличению оборонных расходов на около 33 миллиарда долларов в течение следующих четырех лет.

Напомним, в МИД Британии заявили, что их судна продолжат проходить через украинские воды оккупированного Крыма.

Ранее сообщалось, что армия Британии получила партию некачественных БМП Ajax, они оказались слишком шумными и травимирующими.