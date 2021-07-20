Для боевых роботов и не только: в США представили новую систему удаленного вооружения (фото)

Система объединяет разные типы транспорта и вооружения воедино, что позволяет им действовать автономно, поражая несколько целей одновременно.

В штате Джорджия компания Kongsberg Defense and Aerospace продемонстрировали возможности четырех систем дистанционного вооружения. Об этом сообщает издание Army Recognition.

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Впервые в ходе демонстрации были впервые поражены несколько целей с использованием БПЛА. Работу систем показывали с 14 по 15 июля. Для этого использовали две легкие боевые машины и два беспилотных робота с разными вариациями оружия. Между собой они были объединены системой RS6 Remote Weapon Station (Удаленная станция вооружения).

Одна из машин — это Robotic Combat Vehicle-Light (Легкая роботизированная боевая машина), на которой демонстрировали возможности сетевой защиты. А на Protector RS6 выполняли стрельбы из пулемета. Система показала дееспособность, поразив несколько целей. Обе машины на борту имеют специальную версию Javelin на борту, из которой и велся огонь.

[ + – ] Kongsberg Protector RS 6 Фото: defence blog

"Мы продолжаем отстаивать свою позицию — система дистанционного вооружения лучше всего использовать для развертывания на широком спектре платформ. Наши постоянные инвестиции в архитектуру и платформы в целом позволяют максимально усилить текущее вооружение для развертывания на максимальном количестве платформ", — заявил Скотт Берк, вице-президент по развитию бизнеса Kongsberg Defense and Aerospace.

Систему планируют поставить на вооружение в морскую пехоту США и для других видов войск.

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