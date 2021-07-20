Для бойових роботів і не тільки: у США представили нову систему віддаленого озброєння (фото)

Система об'єднує різні типи транспорту та озброєння воєдино, що дозволяє їм діяти автономно, вражаючи кілька цілей одночасно.

У штаті Джорджія компанія Kongsberg Defense and Aerospace продемонстрували можливості чотирьох систем дистанційного озброєння. Про це повідомляє видання Army Recognition.

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Уперше в ході демонстрації були вперше вражені кілька цілей з використанням БПЛА. Роботу систем показували з 14 по 15 липня. Для цього використовували дві легкі бойові машини і два безпілотних роботи з різними варіаціями зброї. Між собою вони були обʼєднані системою RS6 Remote Weapon Station (Дистанційна станція озброєння).

Одна з машин — це Robotic Combat Vehicle-Light (Легка роботизована бойова машина), на якій демонстрували можливості мережевого захисту. А на Protector RS6 виконували стрільби з кулемета. Система показала дієздатність, вразивши кілька цілей. Обидві машини на борту мають спеціальну версію Javelin, з якої і був вогонь.

[ + – ] Kongsberg Protector RS 6 Фото: defence blog

"Ми продовжуємо відстоювати свою позицію — систему дистанційного озброєння найкраще використовувати для розгортання на широкому спектрі платформ. Наші постійні інвестиції в архітектуру і платформу в цілому дозволяють максимально посилити поточне озброєння для розгортання на максимальній кількості платформ", — заявив Скотт Берк, віцепрезидент з розвитку бізнесу Kongsberg Defense and Aerospace.

Систему планують поставити на озброєння в морську піхоту США і для інших видів військ.

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