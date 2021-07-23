Мир достиг переломного момента. В США появится целый пул энергетического оружия (фото)

Поля боя в будущих войнах будут выглядеть как в фантастической литературе, но для этого нужно серьезно продвинуться в науке и технологиях, — утверждают исследователи.

Исследовательская лаборатория ВВС в Киртланде опубликовала анализ инвестиций Минобороны в технологии направленной энергии (DE) Direcrted Energy Futures 2060. В нем делается прогноз о том, каким будет вооружение через 40 лет, и что может появиться в США. Об этом пишет милитари отдел издания The Drive.

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Изучая текущее положение дел, исследователи пришли к выводу, что мир достиг переломного момента в разработке оружия направленного действия. В США может появиться полноценное силовое поле, которые будет создаваться несколькими уровнями защиты.

Под силовым полем подразумевается создание многоуровневой системы обороны от ракет, беспилотников и прочего вооружения. Для этого могут быть задействованы лазерные лучи, уничтожающие цели, а также электромагнитные системы.

[ + – ] Слои воздушной защиты, включая оружие направленной энергии (слой 6 и 1) Фото: the drive

"Это не совсем звездные войны, но мы приближаемся к этому. К 2060 году мы можем прогнозировать, что системы DE станут более эффективными, и эта идея силового поля включает в себя методы уничтожения и других угроз, например, ядерных", — говорит главный научный сотрудник лаборатории Джереми Мюррей-Крезана в пресс-релизе к отчету.

Но для создания подобного вооружения нужно будет достичь серьезного научно-технического прогресса.

На данный момент в армии США уже есть корабельные и наземные системы защиты направленной энергии. Однако они действуют достаточно локально и против небольших и относительно несложных целей.

[ + – ] Система лазерного оружия DLWS Фото: U.S. Army

Как пишут в издании, сейчас идея создания силовых полей выглядит как полет фантазии, но 100 лет назад и полет в воздухе казался безумной идеей. При этом большая часть разработок в направлении энергетического вооружения засекречены. Если технологическое развитие достигнет того уровня, о котором пишут исследователи, то поле боя в войнах будущего будут выглядеть как в научной фантастике.

[ + – ] Опытный образец многоцелевого лазера высокой энергии (MMHEL) на борту Stryker Фото: U.S. Department of Defense

Напомним, на американском эсминце заметили лазерную установку ODIN для борьбы с дронами. Ранее китайские СМИ писали, что США разрабатывает электромагнитное оружие.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин перевел статью The National Interest о поставках в армию США лазерных пушек.