Світ досяг переломного моменту. У США з'явиться цілий пул енергетичної зброї (фото)

Поля бою в майбутніх війнах матимуть вигляд як у фантастичній літературі, але для цього потрібно серйозно прогресувати в науці та технологіях, — стверджують дослідники.

Дослідницька лабораторія ВПС у Кіртланді опублікувала аналіз інвестицій Міноборони в технології спрямованої енергії (DE) Direcrted Energy Futures 2060. У ньому зроблено прогноз про те, яким буде озброєння через 40 років і що може зʼявитися в США. Про це пише воєнний відділ видання The Drive.

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Вивчаючи поточний стан справ, дослідники прийшли до висновку, що світ досяг переломного моменту в розробці зброї спрямованого дії. У США може зʼявитися повноцінне силове поле, які буде створюватися кількома рівнями захисту.

Під силовим полем мається на увазі створення багаторівневої системи оборони від ракет, безпілотників тп іншого озброєння. Для цього можуть бути задіяні лазерні промені, що знищують цілі, а також електромагнітні системи.

[ + – ] Шари повітряної захисту, включаючи зброю спрямованої енергії (шар 6 і 1) Фото: the drive

"Це не зовсім зоряні війни, але ми наближаємося до цього. До 2060 року ми можемо прогнозувати, що системи DE стануть ефективнішими, і ця ідея силового поля включає в себе методи знищення й інших загроз, наприклад, ядерних", — говорить головний науковий співробітник лабораторії Джеремі Мюррей-Крезана в пресрелізі до звіту.

Але для створення подібного озброєння потрібно буде досягти серйозного науково-технічного прогресу.

Наразі в армії США вже є корабельні та наземні системи захисту спрямованої енергії. Однак вони діють досить локально та проти невеликих і відносно нескладних цілей.

[ + – ] Система лазерної зброї DLWS Фото: U.S. Army

Як пишуть у виданні, зараз ідея створення силових полів виглядає як політ фантазії, але 100 років тому й політ у повітрі здавався божевільною ідеєю. При цьому велика частина розробок у напрямку енергетичного озброєння засекречені. Якщо технологічний розвиток досягне того рівня, про який пишуть дослідники, то поле бою в війнах майбутнього виглядатимуть, як у науковій фантастиці.

[ + – ] Дослідний зразок багатоцільового лазера високої енергії (MMHEL) на борту Stryker Фото: U.S. Department of Defense

Нагадаємо, на американському есмінці помітили лазерну установку ODIN для боротьби з дрона. Раніше китайські ЗМІ писали, що США розробляє електромагнітну зброю.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін перевів статтю The National Interest про постачання в армію США лазерних гармат.