Китай представив машину на базі російського ПТРК "Корнет-Д" з вітчизняними ракетами

Ракети HJ-9A з радіокомандним наведенням оснащено тандемною боєголовкою для пробивання динамічного захисту та композитної броні. Її дальність ураження сягає понад 5 км, що ставить зброю в один ряд із ПТКР комплексу "Корнет".

На виставці AirShow China 2024 Китай представив броньовану протитанкову машину 4x4 на базі платформи VN21, оснащену протитанковими ракетами Hongjian-9A (HJ-9A). Про це 12 листопада повідомив ресурс Army Recognition.

Нова розробка, що нагадує російський комплекс "Корнет-Д", має висувну вежу з двома блоками по чотири пускові установки, що забезпечує гнучкість і захищеність у бойових умовах. Це свідчить про стратегічну спрямованість Китаю на локальне виробництво і розвиток передових систем, здатних відповісти на сучасні загрози.

Ключові особливості платформи VN21 і озброєння HJ-9A

Платформа VN21, виконана у форматі MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected), створена для роботи в складних умовах, захищаючи екіпаж від мін і засідок. Посилена броня і V-подібне днище знижують вплив вибухів, забезпечуючи безпеку під час транспортування військ і виконання бойових завдань.

Колісна формула 4x4 і дизельний двигун дають високу мобільність на бездоріжжі та в міських умовах. Така маневреність дає змогу машині швидко займати позиції, вражати цілі та відступати, мінімізуючи ризик контратаки.

Основна зброя бронемашини — ракета HJ-9A (ПТКР) з тандемною боєголовкою для пробивання динамічного захисту і композитної броні. При цьому дальність стрільби сягає 5 500 метрів. А система наведення SACLOS (напівавтоматичне наведення за командою в межах прямої видимості) забезпечує точність і стійкість до контрзаходів.

Оглядачі зазначають, що висувна башта повторює концепцію "Корнет-Д", залишаючись у корпусі в транспортному положенні для зниження вразливості. У бою башта підіймається, забезпечуючи точне наведення і стрільбу з укриттів. Причому машина має дві групи по чотири пускові труби, що дають змогу вести вогонь по кількох цілях.

"Ця машина уособлює постійне прагнення Китаю модернізувати та нарощувати свій бойовий потенціал на суші, приділяючи першочергову увагу живучості, точності та оперативним можливостям", — підсумували експерти.

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Нагадаємо, 23 вересня в КНР продемонстрували рідкісні кадри пуску протитанкової ракети HJ-10 з бронемашини MV3. Особливістю даної ПТКР є її вдосконалена система наведення