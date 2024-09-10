У РФ розробляють нову керовану ракету 9М134 для протитанкового комплексу "Корнет"

Нова ПТУР здатна уражати цілі на відстані до 3,5 км і призначена для знищення різної легкоброньованої техніки. Боєприпас має невелику вагу, що дає змогу збільшити боєкомплект розрахунків ПТРК.

Related video

Російські протитанкові системи готуються до значного оновлення завдяки розробці нового типу легких керованих ракет (ПТКР) 9М134 "Булат". Розробкою займається Тульське конструкторське бюро приладобудування (КБП), що входить до холдингу "Високоточні системи". Про це 10 вересня повідомили оглядачі Army Recognition з посиланням на російські джерела.

Нова ракета покликана розширити можливості протитанкових комплексів, пропонуючи поліпшену мобільність і гнучкість розрахунків ПТРК.

Ключові особливості 9М134

Однією з головних характеристик ракети "Булат" є її невелика вага, яка вчетверо менша порівняно з ракетами сімейства "Корнет". Така маса дає змогу значно збільшити кількість боєприпасів, які може нести підрозділ, що істотно підвищує мобільність і оперативність у польових умовах. Це важливо для протитанкових груп, яким потрібна висока швидкість реакції на мінливу обстановку на полі бою.

Попри свої компактні розміри, зазначають оглядачі, ракета має значні бойові можливості. 9М134 призначена для знищення бойових машин піхоти, бронеавтомобілів, неброньованої техніки та інших легкоброньованих цілей, включно з технікою, оснащеною динамічним захистом.

Технічні характеристики та порівняння з українськими аналогами

Ракета здатна уражати цілі на відстані до 3,5 км, що дає їй досить великий радіус дії для боротьби з цілями на середніх дистанціях. Вона оснащена тандемною боєголовкою, пробивна здатність якої становить 250 мм, незалежно від наявності динамічного захисту на техніці противника. Управління ракетою здійснюється за допомогою безшумної системи наведення на основі лазерного променя, забезпечуючи високу точність ураження.

Як зазначили оглядачі Defense Express, нова російська ракета порівнянна з українським ПТРК "Корсар", який також орієнтований на ураження менш захищених цілей. Українська ракета РК-3К до "Корсара" також важить значно менше порівняно з ракетою РК-2С до більш потужної системи "Стугна".

Однак Росія пішла далі, скоротивши вагу ракети 9М134 до 6,2 кг у контейнері та зменшивши калібр до 82 мм. Попри меншу бронепробивну здатність (250 мм проти 550 мм у РК-3К), це робить 9М134 мобільнішою та адаптованішою для сучасних умов.

І хоча точна стадія розробки ракети 9М134 ще не розкрита, її презентація на форумі "Армія-2024" демонструє серйозні наміри РФ у розвитку інноваційних технологій протитанкової оборони. Водночас створення легкої ракети 9М134 можна розглядати як спробу адаптувати вже наявну і широко поширену систему "Корнет" до сучасних вимог.

"Цілком можливо очікувати, що лобі "Ростех" вистачить на те, щоб протиснути нову ракету у виробництво і почати її постачання в російські війська", — підсумували українські оглядачі.

Важливо

У РФ модернізують протитанкові системи: що відомо про нові ПТРК (фото)

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо, що на озброєнні підрозділів ЗС РФ були помічені північнокорейські протитанкові комплекси Bulsae-4. Їх застосування було зафіксовано аеророзвідкою на одному з напрямків українського фронту.