В РФ разрабатывают новую управляемую ракету 9М134 для противотанкового комплекса "Корнет"

Новая ПТУР способна поражать цели на расстоянии до 3,5 км и предназначена для уничтожения различной легкобронированной техники. Боеприпас имеет небольшой вес, что позволяет увеличить боекомплект расчетов ПТРК.

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Российские противотанковые системы готовятся к значительному обновлению благодаря разработке нового типа легких управляемых ракет (ПТУР) 9М134 "Булат". Разработкой занимается Тульское конструкторское бюро приборостроения (КБП), входящее в холдинг "Высокоточные системы". Об этом 10 сентября сообщили обозреватели Army Recognition со ссылкой на российские источники.

Новая ракета призвана расширить возможности противотанковых комплексов, предлагая улучшенную мобильность и гибкость расчетов ПТРК.

Ключевые особенности 9М134

Одной из главных характеристик ракеты "Булат" является ее небольшой вес, который в четыре раза меньше по сравнению с ракетами семейства "Корнет". Такая масса позволяет значительно увеличить количество боеприпасов, которые может нести подразделение, что существенно повышает мобильность и оперативность в полевых условиях. Это важно для противотанковых групп, которым требуется высокая скорость реакции на изменяющуюся обстановку на поле боя.

Несмотря на свои компактные размеры, отмечают обозреватели, ракета обладает значительными боевыми возможностями. 9М134 предназначена для уничтожения боевых машин пехоты, бронеавтомобилей и небронированной техники и других легкобронированных целей, включая технику, оснащенную динамической защитой.

Технические характеристики и сравнение с украинскими аналогами

Ракета способна поражать цели на расстоянии до 3,5 км, что дает ей достаточно большой радиус действия для борьбы с целями на средних дистанциях. Она оснащена тандемной боеголовкой, пробивная способность которой составляет 250 мм, независимо от наличия динамической защиты на технике противника. Управление ракетой осуществляется с помощью бесшумной системы наведения на основе лазерного луча, обеспечивая высокую точность поражения.

Как отметили обозреватели Defense Express, новая российская ракета сравнима с украинским ПТРК "Корсар", который также ориентирован на поражение менее защищенных целей. Украинская ракета РК-3К к "Корсару" также весит значительно меньше по сравнению с ракетой РК-2С к более мощной системе "Стугна".

Однако Россия пошла дальше, сократив вес ракеты 9М134 до 6,2 кг в контейнере и уменьшив калибр до 82 мм. Несмотря на меньшую бронепробивную способность (250 мм против 550 мм у РК-3К), это делает 9М134 более мобильной и адаптированной для современных условий.

И хотя точная стадия разработки ракеты 9М134 еще не раскрыта, ее презентация на форуме "Армия-2024" демонстрирует серьезные намерения РФ в развитии инновационных технологий противотанковой обороны. Вместе с тем создание легкой ракеты 9М134 можно рассматривать как попытку адаптировать уже существующую и широко распространенную систему "Корнет" к современным требованиям.

"Вполне возможно ожидать, что лобби "Ростех" хватит на то, чтобы продавить новую ракету в производство и начать ее поставки в российские войска", — подытожили украинские обозреватели.

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