Китай представил машину на базе российского ПТРК "Корнет-Д" с отечественными ракетами

Ракеты HJ-9A с радиокомандным наведением оснащена тандемной боеголовкой для пробивания динамической защиты и композитной брони. Ее дальность поражения достигает свыше 5 км, что ставит оружие в один ряд с ПТУР комплекса "Корнет".

На выставке AirShow China 2024 Китай представил бронированную противотанковую машину 4x4 на базе платформы VN21, оснащенную противотанковыми ракетами Hongjian-9A (HJ-9A). Об этом 12 ноября сообщил ресурс Army Recognition.

Новая разработка, напоминающая российский комплекс "Корнет-Д", имеет выдвижную башню с двумя блоками по четыре пусковые установки, что обеспечивает гибкость и защищенность в боевых условиях. Это свидетельствует о стратегической направленности Китая на локальное производство и развитие передовых систем, способных ответить на современные угрозы.

Ключевые особенности платформы VN21 и вооружения HJ-9A

Платформа VN21, выполненная в формате MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected), создана для работы в сложных условиях, защищая экипаж от мин и засад. Усиленная броня и V-образное днище снижают воздействие взрывов, обеспечивая безопасность при транспортировке войск и выполнении боевых задач.

Колесная формула 4x4 и дизельный двигатель дают высокую мобильность на бездорожье и в городских условиях. Такая маневренность позволяет машине быстро занимать позиции, поражать цели и отступать, минимизируя риск контратаки.

Основное оружие бронемашины — ракета HJ-9A (ПТУР) с тандемной боеголовкой для пробивания динамической защиты и композитной брони. При этом дальность стрельбы достигает 5 500 метров. А система наведения SACLOS (полуавтоматическое наведение по команде в пределах прямой видимости) обеспечивает точность и устойчивость к контрмерам.

Обозреватели отмечают, что выдвижная башня повторяет концепцию "Корнет-Д", оставаясь в корпусе в транспортном положении для снижения уязвимости. В бою башня поднимается, обеспечивая точное наведение и стрельбу из укрытий. Причем машина имеет две группы по четыре пусковые трубы, что позволяют вести огонь по нескольким целям.

"Данная машина олицетворяет собой постоянное стремление Китая модернизировать и наращивать свой боевой потенциал на суше, уделяя первостепенное внимание живучести, точности и оперативным возможностям", — подытожили эксперты.

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Напомним, 23 сентября в КНР продемонстрировали редкие кадры пуска противотанковой ракеты HJ-10 с бронемашины MV3. Особенностью данной ПТУР является ее усовершенствованная система наведения