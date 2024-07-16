Від F-35 до K2 та K9: як Румунія скуповує техніку для модернізації армії

Повномасштабна війна РФ проти України спонукала багато європейських країн змінити свої підходи до армії. Румунія є тому яскравим прикладом, оскільки нова техніка замовляється сотнями, а сума контрактів обчислюється мільярдами.

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Румунія стала надійним партнером України з початку повномасштабної війни. Як і Варшава, Бухарест вкладає мільярди доларів у розбудову власної армії. Фокус проаналізував, яке і скільки озброєння купує український сусід.

Під час повномасштабної війни Румунія допомогла Україні під час блокади експорту через Польщу. Також вона активно включилася у військову допомогу Україні, зокрема передасть Києву повноцінну батарею ЗРК Patriot. Румунія не тільки закуповує американські комплекси, але й частково локалізувала виробництво складових у країні.

Більший за весь бюджет Міноборони — Румунія хоче замовити F-35

Повітряний флот Румунії планують оновити, бо країна має одну ескадрилью F-16 AM/BM та тільки нещодавно вивела зі строю старі МіГ-21. Тепер Міноборони націлилося на придбання винищувачів 5 покоління — літаків F-35. Йдеться про 32 борти й потенційний контракт на 6,5 млрд доларів. Водночас весь бюджет армії на 2022 рік був 5,19 млрд доларів.

Румунія націлилася на F-35 Фото: Lockheed Martin

Окрім того, на румунські винищувачі можуть інтегрувати європейські ракети "повітря-повітря" Meteor та крилаті "повітря-земля" SCALP. Потенційно угода з літаками стане найдорожчим контрактом для Румунії в історії.

Південнокорейська експансія — артилерія, танки та БМП

Румунська армія має на озброєнні радянські танки Т-55 та вітчизняні модернізації TR-85, TR-85 M1 Bizonul та Т-55АМ. Загалом приблизно 360 машин, які вже морально застарілі й потребують заміни. Для цього Румунія вже закуповує американські танки Abrams M1A2 SEPv3 у кількості 54 машини. Також у контракт на 1,07 млрд доларів увійде 4 БРЕМ M88A2, 4 мостоукладальників M1110, а також 4 штурмових машини M1150 AV. Вартість Abrams виходить майже 20 млн доларів за одиницю.

Румунія закупила 50 найсучасніших Abrams Фото: defence24.pl

Окрім цього, Південна Корея продовжує експансію і пропонує Румунії свої танки K2. Серед переваг називають швидке постачання та потенційну локалізацію виробництва. До того ж вартість K2 складатиме приблизно 18,7 млн доларів за одиницю, якщо брати за приклад вартість танків для Польщі. Сеул пропонує не тільки купити танки, але й підготувати інфраструктуру Румунії до постачання важких машин. Маса K2 становить 55 тонн, а мости та інші розвʼязки розраховані під вагу до 50 тонн, що зумовлено тим, що країна була частиною Варшавського договору. Пропозиція Сеула може стати вигідною, бо Abrams ще важчі і їхня бойова маса може перевищувати 65 тонн.

15 липня зʼявилася інформація, що загалом Румунія може купити від 300 до 500 танків K2 Black Panther. Першу партію з 50 танків оплатити можуть готівкою, пише MBC News. У 2024 році Південна Корея відправила бойові машини для випробувань перед потенційною угодою.

Модернізація румунської армії — САУ K9 Thunder

Ще один південнокорейський виробник — Hanwha Defense — отримав контракт на 920 млн доларів, щоб придбати самохідні артустановки K9. Сеул виготовить:

54 САУ K9;

36 бронемашин підвезення та заряджання K10;

боєприпаси;

матеріально-технічне забезпечення.

K9 Thunder значно посилить румунську армію

Один дивізіон із 18 артсистем і 12 машин забезпечення обійшовся у майже 306 млн доларів. Румунія стане третім оператором САУ K9 у світі, а для Hanwha це буде десятий замовник. Для румунської армії закупівля критично важлива, бо вони мають лише 40 САУ "Гвоздика" та її ліцензійну версію Model 89. Іншу артилерію представлено старими гарматами та гаубицями.

Оновлення бойових машин піхоти

Найбільший в історії оборонний бюджет дає змогу Румунії широко планувати модернізацію армії. Зокрема, у 2024 році має відбутися тендер на 2,99 млрд євро, за які військові хочуть отримати 298 БМП. Основними претендентами виступають:

General Dynamics European Land Systems — БМП ASCOD;

Hanwha Aerospace — БМП AS-21 Redaback;

BAE Systems — багатоцільова AMPV або БМП CV90.

Серед умов Румунії є пункт з локалізації виробництва. Це стосується не тільки бойових машин піхоти, але і танків, артилерії та комплексів ППО.

БМП AS21 Redback

Румунія хоче зменшити свою залежність від закордонних постачальників й посилити власну виробничу базу. На користь Південної Кореї виступає той факт, що Румунія вже обрала її для постачання артилерії.

Модернізація ППО — від батарей Patriot до корейських ПЗРК

Бухарест передасть Україні батарею ЗРК Patriot. Проти постачання виступало оборонне відомство, але через російські ракетні удари політики вирішили передати ЗСУ додатковий протиракетний комплекс. Оновлення протиповітряного щита Румунії почалося ще у 2017 році. Тоді у США було замовлено 7 батарей ЗРК Patriot PAC-3 за майже 4 млрд доларів. Чотири з них будуть в Повітряних силах, а ще три — в Сухопутних. Перший комплекс надійшов у країну у вересні 2020 року. Якщо не рахувати постачання Україні, то країна мала чотири батареї, з яких лише одна була в бойовому стані.

Пускова установка ЗРК Patriot Фото: Getty Images

Локалізація виробництва Patriot стосується виробництва зенітних ракет Skyceptor. Потужностей заводу Electromecanica Ploiesti вистачить не тільки для румунських потреб, але й для потреб інших країн.

Також у грудні 2023 року Румунія замовила і вже отримала перші ПЗРК Chiron. Загальна вартість контракту склала 100 млн доларів за 54 установки KP-SAM Chrion. Один комплекс обійшовся у майже 1,85 млн доларів. Дальність комплексу дасть змогу уражати цілі в радіусі 5 км й на висоті до 3,5 км.

ПЗРК KP-SAM Chiron

У підсумку сучасна Румунія владає сотні мільйонів доларів у розвиток власних збройних сил. Масштаби проєктів можуть скласти конкуренцію Польщі, яка теж модернізує військо. Вторгнення РФ в Україну змушує сусідів Києва задумуватися про власні сили.