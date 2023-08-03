У Румунії розбудовують завод із виробництва найсучасніших ракет для ЗРК Patriot
На перших етапах на румунському заводі будуть тільки складати готову ракету. Однак далі Raytheon передасть технології для повноцінного виробництва.
Компанія Raytheon почала будувати в Румунії підприємство, де вироблятимуть протиракети Skyceptor. Про це повідомляє Defense Romania.
Керівник відділу наземних і протиповітряних систем оборони Raytheon Том Лаліберті підтвердив, що вони підписали другий меморандум про взаєморозуміння з румунським виробником Electromecanica Ploiesti щодо виробництва ракет-перехоплювачів Skyceptor.
Після цього починаються роботи зі спільного проєктування та будівництва самого підприємства. Перший меморандум був підписаний ще 18 місяців тому. Потужності заводу мають покривати потреби не тільки Румунії, але й інших країн. Raytheon розраховує на те, що всі 19 країн Європи, які мають на озброєнні Patrior, купуватимуть вироби з румунського заводу. Його побудують у Плоєшті.
Для виробництва Румунія отримає технології та технологічну підтримку. Проте на перших етапах, ймовірно, у Румунії буде налагоджено тільки остаточне складання ракет Skyceptor. Всі інші деталі планується виробляти в Сполучених Штатах та Ізраїлі.
"Ми маємо разючу підтримку з боку Міністерства економіки та ROMARM", — заявив Лаліберті.
Сама Румунія має на озброєнні 4 протиракетних комплексів Patriot, ще 3 перебувають на етапі виробництва. Якщо перші 4 використовують Повітряні сили, то інші три надійдуть у Сухопутні війська. Придбання 7 комплексів обійшлося країні в 4 млрд доларів, що є найдорожчим контрактом в історії країни.
Ракета Skyceptor — це похідний варіант від ізраїльської ракети Stunner. Вона здатна перехоплювати балістичні та крилаті ракети в радіусі 250 км і на висоті до 15 км. Максимальна швидкість протиракети складає 7,5 Маха. Водночас візуально ракета не симетрична та має носову частину у формі дельфіна. Вона оснащена датчиками для наведення — комбінованим електрооптичним/інфрачервоним датчиком і радіолокаційною системою наведення. Вартість однієї ракети близько 4 млн доларів, але ці дані наведені для ізраїльського аналога.
Нагадаємо, 28 липня в Україні заявили, що для захисту всієї країни потрібно до 12 систем Patriot.
3 липня в Повітряних силах натякнули, що російську авіацію на Брянщині збив український Patriot.