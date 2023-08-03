В Румынии строят завод по производству самых современных ракет для ЗРК Patriot
На первых этапах на румынском заводе будут только собирать готовую ракету. Однако далее Raytheon передаст технологии для полноценного производства.
Компания Raytheon начала строить в Румынии предприятие, где будут производить противоракеты Skyceptor. Об этом сообщает Defense Romania.
Руководитель отдела наземных и противовоздушных систем обороны Raytheon Том Лалиберти подтвердил, что они подписали второй меморандум о взаимопонимании с румынским производителем Electromecanica Ploiesti по производству ракет-перехватчиков Skyceptor.
После этого начинаются работы по совместному проектированию и строительству самого предприятия. Первый меморандум был подписан еще 18 месяцев назад. Мощности завода должны покрывать потребности не только Румынии, но и других стран. Raytheon рассчитывает на то, что все 19 стран Европы, которые имеют на вооружении Patrior, будут покупать изделия с румынского завода. Его построят в Плоешти.
Для производства Румыния получит технологии и технологическую поддержку. Однако на первых этапах, вероятно, в Румынии будет налажена только окончательная сборка ракет Skyceptor. Все остальные детали планируется производить в Соединенных Штатах и Израиле.
"Мы имеем впечатляющую поддержку со стороны Министерства экономики и ROMARM", — заявил Лалиберти.
Сама Румыния имеет на вооружении 4 противоракетных комплекса Patriot, еще 3 находится на этапе производства. Если первые 4 используют Воздушные силы, то остальные три поступят в Сухопутные войска. Приобретение 7 комплексов обошлось стране в 4 млрд долларов, что является самым дорогим контрактом в истории страны.
Ракета Skyceptor — это производный вариант от израильской ракеты Stunner. Она способна перехватывать баллистические и крылатые ракеты в радиусе 250 км и на высоте до 15 км. Максимальная скорость противоракеты составляет 7,5 Маха. При этом визуально ракета не симметрична и имеет носовую часть в форме дельфина. Она оснащена датчиками для наведения — комбинированным электрооптическим/инфракрасным датчиком и радиолокационной системой наведения. Стоимость одной ракеты около 4 млн долларов, но эти данные приведены для израильского аналога.
Напомним, 28 июля в Украине заявили, что для защиты всей страны нужно до 12 систем Patriot.
3 июля в Воздушных силах намекнули, что российскую авиацию на Брянщине сбил украинский Patriot.