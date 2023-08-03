В Румынии строят завод по производству самых современных ракет для ЗРК Patriot

На первых этапах на румынском заводе будут только собирать готовую ракету. Однако далее Raytheon передаст технологии для полноценного производства.

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Компания Raytheon начала строить в Румынии предприятие, где будут производить противоракеты Skyceptor. Об этом сообщает Defense Romania.

Руководитель отдела наземных и противовоздушных систем обороны Raytheon Том Лалиберти подтвердил, что они подписали второй меморандум о взаимопонимании с румынским производителем Electromecanica Ploiesti по производству ракет-перехватчиков Skyceptor.

После этого начинаются работы по совместному проектированию и строительству самого предприятия. Первый меморандум был подписан еще 18 месяцев назад. Мощности завода должны покрывать потребности не только Румынии, но и других стран. Raytheon рассчитывает на то, что все 19 стран Европы, которые имеют на вооружении Patrior, будут покупать изделия с румынского завода. Его построят в Плоешти.

Для производства Румыния получит технологии и технологическую поддержку. Однако на первых этапах, вероятно, в Румынии будет налажена только окончательная сборка ракет Skyceptor. Все остальные детали планируется производить в Соединенных Штатах и Израиле.

"Мы имеем впечатляющую поддержку со стороны Министерства экономики и ROMARM", — заявил Лалиберти.

Сама Румыния имеет на вооружении 4 противоракетных комплекса Patriot, еще 3 находится на этапе производства. Если первые 4 используют Воздушные силы, то остальные три поступят в Сухопутные войска. Приобретение 7 комплексов обошлось стране в 4 млрд долларов, что является самым дорогим контрактом в истории страны.

Ракета Skyceptor — это производный вариант от израильской ракеты Stunner. Она способна перехватывать баллистические и крылатые ракеты в радиусе 250 км и на высоте до 15 км. Максимальная скорость противоракеты составляет 7,5 Маха. При этом визуально ракета не симметрична и имеет носовую часть в форме дельфина. Она оснащена датчиками для наведения — комбинированным электрооптическим/инфракрасным датчиком и радиолокационной системой наведения. Стоимость одной ракеты около 4 млн долларов, но эти данные приведены для израильского аналога.

Противоракета Stunner

Напомним, 28 июля в Украине заявили, что для защиты всей страны нужно до 12 систем Patriot.

3 июля в Воздушных силах намекнули, что российскую авиацию на Брянщине сбил украинский Patriot.