Для защиты всей Украины необходимо 10-12 систем Patriot, — Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Украины отметил, что ЗРК Patriot способны сбивать российские ракеты последнего поколения, такие как "Кинжал" и "Оникс".

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Украине нужно 10-12 систем Patriot или подобных, чтобы иметь возможность защитить всю территорию государства. В интервью The Guardian Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента, сообщил подробности.

Он назвал тактику России вполне понятной, ведь оккупанты используют массово беспилотники, чтобы перегрузить нашу систему ПВО. Параллельно они имеют возможность довольно часто использовать баллистические ракеты для атак на инфраструктуру.

Подоляк отметил, что сейчас не хватает современных зенитных комплексов, таких как Patriot. Именно они способны сбивать российские ракеты последнего поколения, такие как "Кинжал" и "Оникс".

"Из-за дефицита этих систем мы не можем защитить все части страны", — пояснил он.

Советник руководителя Офиса президента добавил, что недавние удары по Одессе показали, что вопрос усиления систем противовоздушной обороны является неотложным и правильным и с экономической и моральной точек зрения. По его мнению, ракетные удары по украинским городам имеют целью заставить союзников Украины подумать о том, чтобы склонить Киев к началу переговоров.

"Мы объясняем это нашим партнерам, но скорость принятия решений не так высока, как хотелось бы", — пояснил он.

В контексте поставок оружия также важно создать центр модернизации. По его мнению, союзники могли бы принимать решения, которые помогут усилить ПВО Украины.

Напомним, в Министерстве обороны США сообщили содержание второго подряд пакета военной помощи, которую получит Украина. В перечне, опубликованном оборонным ведомством США, ракеты для ПВО, высокоточные снаряды для HIMARS, а также БК для артиллерии и минометов: все — готово для отправки в Украину.