Боеприпасы для NASAMS, Patriot и HIMARS: США выделили пакет помощи на $400 млн
В перечне, опубликованном оборонным ведомством США, ракеты для ПВО, высокоточные снаряды для HIMARS, а также БК для артиллерии и минометов: все — готово для отправки в Украину.
В Министерстве обороны США сообщили содержание второго подряд пакета военной помощи, которую получит Украина. В пакете — снаряды для ПВО, которые как можно быстрее окажутся в ВСУ. О деталях поставок говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
В заметке пресс-службы указано, что военное снаряжение, которое получит Украина, выделяется из запасов, которые уже есть на складах армии. Следовательно, не требуется время на изготовление и оно вскоре поступит в распоряжение украинских войск.
Перечень снарядов различных видов, которые получат ВСУ:
- ракеты для ПВО — для систем Patriot и NASAMS;
- снаряды для высокоточной артиллерии — ракеты для HIMARS;
- снаряды для пушек калибра 155 мм и 105 мм;
- снаряды для минометов калибра 120 мм и 60 мм;
- ракеты TOW;
- авиационные ракеты Hydra-70;
- снаряды для подрыва препятствий.
Военное оборудование различного назначения:
- ЗРК Stinger;
- противотанковые средства — Javelin и другое аналогичное снаряжение;
- разведывательные нанодроны Hornet;
- бронетранспортеры Stryker — 32 шт;
- тактические аэронавигационные системы;
- приборы ночного видения и тепловизионные системы;
- запасные части, учебные боеприпасы и другое полевое оборудование.
Также украинские Силы обороны получат патроны для стрелкового оружия — 28 млн шт.
Кроме того, Министерство обороны США освежило общий список военного снаряжения, которое прислали Украине, начиная с 24 февраля 2022 года на общую сумму более 43 млрд долл.
Отметим, о возможном содержании второго подряд пакета помощи несколько часов назад написало агентство CNN. При этом указывалось, что в пакет войдет большое количество боеприпасов различного назначения, которые понадобятся ВСУ для контрнаступления.
Предыдущий пакет выделен 19 июля на общую сумму 1,3 млрд долл. В пакет вошли четыре ЗРК NASAMS, нанодроны и ударные дроны Switchblade. В отличие от сегодняшнего пакета, предыдущий выделен согласно программе USAI — это означает, что военное снаряжение будет заказываться американским оружейникам и сейчас его еще не существует.
Напоминаем, украинские военные намекнули, что использовали кассетные боеприпасы в районе Бахмута. При этом они подтвердили заявления российских военкоров, которые сообщили об этом несколько дней назад.
Между тем генерал Александр Сырский провел инспекцию линии фронта на Бахмуте и под Лиманом. По словам генерала, ситуация на указанных отрезках фронта — "противоположная".