"Прячет" технику за серией помех: в РФ начали производить защиту от высокоточного оружия

Комплекс может сбивать снаряды с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением.

Российская госкорпорация "Ростех" начала серийное производство комплексов защиты от высокоточного оружия для новейшей военной техники, в частности, для тяжелой огнеметной системы ТОС-2, разведмашины ПРП-5, а также комплексов управления артиллерией "Завет-Д". Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В состав комплекса входят датчики, предупреждающие об атаке, аппаратура для управления, пусковые устройства и аэрозольные боеприпасы. Заявляется, что комплекс может защищать технику от оружия с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением.

Комплекс работает во время атаки, определяя угрозы и "пряча" технику за завесой из комбинированных помех.

"Благодаря этому боеприпас теряет контакт с целью, сбивается с атакующего курса или продолжает полет "вслепую" – в инерциальном режиме без точного наведения на цель", — заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Он добавил, что испытания показали, что комплекс может защитить технику во время боя и на марше от противотанковых ракет и атак с воздуха.

Напомним, в оккупированной Керчи оккупанты спустили на воду корабль "Аскольд", способный нести ракеты "Калибр".

Ранее в Британии показали "щит" для защиты бронетехники от ракет и ПТУРов при помощи активной и пассивной систем защиты.