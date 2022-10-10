Найглибші місця в океанах Землі: вчені розповіли, де вони розташовані й хто там живе

Учені виділяють 5 найглибших місць в океанах планети, які населяють дуже незвичайні істоти.

Related video

В океанах Землі багато глибоких западин і жолобів. Але серед них учені виділяють п'ять найглибших підводних каньйонів і западин, де живуть, здається, майже позаземні істоти, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Найглибшими місцями на Землі вчені вважають такі западини на дні океанів:

У Тихому океані — це Маріанський жолоб. У найглибшій своїй точці, яка називається Безодня Челленджера, глибина западини становить 10 973 метри. До речі, це ще й найглибше місце на Землі.

У Атлантичному океані — це глибина Мілуокі, що в жолобі Пуерто-Рико. Її глибина становить 8408 метрів.

В Індійському океані — це Яванський або Зондський жолоб, глибина якого становить 7290 метрів.

У Південному океані — це Південно-Сандвічів жолоб, глибина якого становить 7385 метрів.

У Північному Льодовитому океані — це глибина Моллой, що в протоці Фрама, і її глибина становить 4877 метрів.

У ці западини та глибини не проникає сонячне світло, і тут панує тьмяна темрява. Але навіть тут є життя. Але що ж учені знають про ці найглибші місця на Землі?

Маріанський жолоб

Маріанський жолоб є океанічною прірвою довжиною 2 542 км, де розташовані кілька найглибших точок Землі. Наразі лише 27 учених спускалися в Безодню Челленджера, починаючи з 1960 року. За словами Маккензі Геррінджер із Гавайського університету, тут немає сонячного світла, досить низька температура, яка становить 1-2 градуси за Цельсієм, і дуже високий тиск.

Незважаючи на екстремальні умови, життя все ж таки існує тут. За словами вчених, істоти, які мешкають у найглибших місцях на планеті, мають схожі особливості, хоча вони і є унікальними для кожного окремого регіону.

Істоти, які живуть тут, пристосовані для виживання на дуже великій глибині. Вони можуть протистояти дуже високому тиску, який може пошкодити ферменти й білки в їхніх організмах. Проте вчені зустрічали тут глибоководних риб і ракоподібних на максимальних глибинах.

[ + – ] Фото "морського саду" на підводній горі Маріанської западини Фото: Seneca-Guns

Жолоб Пуерто-Рико

Біля узбережжя Пуерто-Рико є однойменний жолоб, розташований на кордоні між Карибським морем і Атлантичним океаном. Цей жолоб є свідченням стародавньої події субдукції, коли одна тектонічна плита ковзає під іншу, утворюючи глибоку долину.

Зсув тектонічних плит також пояснює наявність у цьому регіоні групи вулканічних островів, оскільки субдукція — це той самий вид тектонічної активності, який може спричинити підйом магми з-під земної кори.

Яванська западина та Південно-Сандвічів жолоб

Лише у 2021 році ці дві глибоководні западини були ретельно досліджені вченими. Виявилося, що в Південно-Сандвічевому жолобі температура опускається нижче нуля, і це єдине таке місце серед усіх найглибших западин на Землі. У темних водах обох западин учені виявили кілька видів риб, а також деяких безхребетних.

[ + – ] Амфіпода — ракоподібна істота, яка живе на глибині до 10 900 метрів у Маріанському жолобі Фото: Seneca-Guns

Протока Фрама

У протоці Фрама, що пролягає між Гренландією та архіпелагом Шпіцберген, розташована найглибша точка Північного Льодовитого океану — глибина Моллой.

У цій западині, як з'ясували вчені, живе дуже мало істот, переважно це кілька видів безхребетних.

Хоча ці глибоководні райони по всьому світу можуть видатися дуже віддаленими, на них упливає діяльність людини. Учені змогли виявити навіть у цих глибоких місцях присутність мікропластику.

Як уже писав Фокус, фотограф Лоран Балльєста здійснив понад три десятки занурень і зробив унікальні кадри життя в Антарктиці.

Також Фокус писав про те, що в Антарктиді вчені виявили ДНК віком близько 1 млн років.