Серед пустелі виявили місто-"утопію": його багатоповерхові будинки звели у 2400 році до н. е.

Археологи знайшли залишки стародавньої цивілізації, яка поклала початок "шляху пахощів".

У Саудівській Аравії знайшли стародавнє місто Аль-Ната, в якому жили щонайменше 500 осіб. Місто складалося з 50 багатоповерхових будівель, побудованих у 2400 році до н. е., пише DailyMail.

Стародавня цивілізація побудувала гігантські гробниці, де також були знайдені залишки зброї, такої як сокири та кинджали. Такі знахідки, за словами експертів, свідчать про те, що цивілізація була досить розвиненою.

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Стародавнє місто було розділене на житлову зону, урядовий квартал і некрополь, які були пов'язані між собою невеликими вуличками й довгими торговельними мережами. На думку вчених, у місті було сформовано егалітарне суспільство, в якому немає ієрархії й кожна людина вважається рівною незалежно від статі, раси, класу чи добробуту.

"Утопічне" поселення було оточене стіною і розташовувалося в оазисі Хайбар на Аравійському півострові. Після того, як в оазисі побудували місто, райони вздовж Середземного моря від сучасної Сирії до Йорданії процвітали та розвивалися.

Народ Аль-Ната пішов шляхом "повільного урбанізму", коли невеликі організовані спільноти поступово адаптувалися до життя в пустелі. Кочівники-скотарі бродили північним заходом Аравії з початку першого тисячоліття до нашої ери. Серед них було плем'я бедуїнів, які полювали, торгували та здійснювали набіги на села, щоб добути товари.

Плем'я пов'язувалося кровними узами з іншими кланами, які вони також захищали від інших кочових племен. Ця група кочівників вирішила влаштуватися на одному місці в ранньому бронзовому столітті, щоб ефективніше захищатися від набігів, вважають археологи з Французького національного центру наукових досліджень у Парижі.

Також археологи зазначають, що Аль-Ната довгий час залишався непоміченим через чорну вулканічну породу — базальт, що покриває цю територію. Базальт приховав руїни так надійно, що їх не змогли відшукати навіть розкрадачі гробниць.

Загублене місто вдалося знайти лише за допомогою супутників, які показали дороги та збережені фундаменти будинків. Знімки допомогли створити 3D-візуалізацію того, який вигляд мало 4000-річне місто. У ньому могло розташовуватися від 55 до 70 будинків, більшість із яких були дво- або триповерховими. Також у будинках були підвали, які використовувалися для зберігання.

Місто від некрополя відокремлювала стіна, за якою розташовувалися "ступінчасті баштові гробниці з похоронними камерами й кам'яними стовпами. Такі будови дозволяють припускати, що в Аль-Ната проводилися складні похоронні обряди. Зброя з гробниць також підтверджує, що жителі Аль-Ната володіли особливими знаннями в обробці металу.

Щільність населення та укріплене місто свідчить про те, що його громадяни поклали основу так званого "шляху пахощів", який охоплював торгівлю спеціями, ладаном і міррою з Південної Аравії до Середземномор'я.

Місто занепало між 1500 і 1300 роками до н. е. з поки що невідомих причин. Вчені припускають, що люди знову могли повернутися до кочового життя через хвороби та погіршення клімату.

Нагадаємо, у США через сильну посуху висохло озеро, звідки показалося загублене місто і міст. У Пенсільванії останні кілька тижнів спостерігається велика посуха, яка й дала змогу зазирнути на дно висохлого озера.