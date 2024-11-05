У США через сильну посуху висохло озеро, звідки показалося загублене місто і міст (відео)

У Пенсільванії останні кілька тижнів спостерігається велика посуха, яка й дала змогу зазирнути на дно висохлого озера.

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У західній Пенсільванії, США через тривалу посуху рекордно знизився рівень води в озері річки Югіогені, внаслідок чого на поверхні з'явився міст Грейт-Кроссінг, пише DailyMail.

Старовинний 200-річний міст побудували з тесаного пісковика 1818 року, і зазвичай, він знаходиться на глибині 15 метрів під поверхнею озера річки Югіогені. Як зазначається, озеро річки Югіогені являє собою водосховище, яке захищає від повені південний захід Пенсільванії та захід Меріленда.

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Міст Грейт-Кроссінг був побудований для того, щоб з'єднати округи Фейєтт і Сомерсет. Уперше з 1998 року кожен охочий може побачити одразу три арки старовинного мосту. За останні 80 років лише кілька разів споруду було видно цілком.

Місцеві чиновники прогнозують, що рівень води відновиться найближчими кількома тижнями, оскільки разом із зимою зазвичай у регіон приходять сильні снігопади і проливні дощі. Жовтень же цього року видався особливо сухим на всьому північному сході США.

Міст, що з'явився з води, представляє рідкісний погляд на історію Пенсільванії.

Сомерфілд — село в окрузі Сомерсет — було засноване 1818 року і спершу було назване "Смітфілд". На честь засновника міста Філліпа Д. Сміта.

Того ж року був побудований і міст Грейт-Кроссінг як частина Національної дороги, що з'єднувала річки Потомак і Огайо. Дорога стала першою автомагістраллю, яка була побудована за рахунок федеральних коштів.

Завершений міст урочисто відкрив 5-й президент США Джеймс Монро. Коли ж 1830 року місто подало заявку на відкриття власного поштового відділення, з'ясувалося, що місто під назвою Смітфілд уже існує. Тому було ухвалено рішення перейменувати місто на Сомерфілд на честь місцевого священика.

До 1930-х років Сомерфілд та інші міста по сусідству зіткнулися зі зростаючим рівнем бідності через постійні повені. У підсумку було ухвалено рішення побудувати поблизу греблю і затопити всю невелику долину, щоб пом'якшити шкоду від повеней у регіоні.

Греблю побудували 1944 року і місто Сомерфілд, а також його міст Грейт-Кроссінг остаточно пішли під воду.

Нагадаємо, вчені розповіли про 13 знахідок, які оголила посуха. Щороку клімат змінюється і те, що раніше ховалося під покровом води, тепер раз у раз з'являється на поверхні.