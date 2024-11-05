В США из-за сильной засухи высохло озеро, откуда показался затерянный город и мост (видео)

В Пенсильвании последние несколько недель наблюдается большая засуха, которая и позволила заглянуть на дно высохшего озера.

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В западной Пенсильвании, США из-за продолжительной засухи рекордно снизился уровень воды в озере реки Югиогени, в результате чего на поверхности появился мост Грейт-Кроссинг, пишет DailyMail.

Старинный 200-летний мост построили из тесаного песчаника 1818 году, и обычно, он находится на глубине 15 метров под поверхностью озера реки Югиогени. Как отмечается, озеро реки Югиогени представляет собой водохранилище, которое защищает от наводнения юго-запад Пенсильвании и запад Мэриленда.

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Мост Грейт-Кроссинг был построен для того, чтобы соединить округи Фейетт и Сомерсет. Впервые с 1998 года каждый желающий может увидеть сразу три арки старинного моста. За последние 80 лет всего несколько раз сооружение было видно целиком.

Местные чиновники прогнозируют, что уровень воды восстановится в ближайшие несколько недель, так как вместе с зимой обычно в регион приходят сильные снегопады и проливные дожди. Октябрь же в этого году выдался особенно сухим на всем северо-востоке США.

Показавшийся из воды мост представляет редкий взгляд на историю Пенсильвании.

Сомерфилд — деревня в округе Сомерсет — была основана в 1818 году и сперва была названа "Смитфилд". В честь основателя города Филлипа Д. Смита.

В тот же год был построен и мост Грейт-Кроссинг как часть Национальной дороги, которая соединяла реки Потомак и Огайо. Дорога стала первой автомагистралью, которая была построена за счет федеральных средств.

Завершенный мост торжественно открыл 5-й президент США Джеймс Монро. Когда же в 1830 году город подал заявку на открытие собственного почтового отделения выяснилось, что город под названием Смитфилд уже существует. Поэтому было принято решение переименовать город в Сомерфилд в честь местного священника.

К 1930-м годам Сомерфилд и другие города по соседству столкнулись с растущим уровнем бедности из-за постоянных наводнений. В итоге было принято решение построить поблизости плотину и затопить всю небольшую долину, чтобы смягчить урон от наводнений в регионе.

Плотину построили в 1944 году и город Сомерфилд, а также его мост Грейт-Кроссинг окончательно ушли под воду.

Напомним, ученые рассказали о 13 находках, которые обнажила засуха. Ежегодно климат меняется и то, что раньше скрывалось под покровом воды, теперь то и дело появляется на поверхности.