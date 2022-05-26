Загублений мегаполіс. У лісах Амазонки знайшли руїни великого доколумбового поселення

Поселення були не просто скупченням простих хатин. Свого часу в них проживали галасливі спільноти зі своєю церемоніальною архітектурою і складною інфраструктурою управління водними ресурсами.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У процесі свого нещодавнього дослідження в Амазонці вчені змогли зазирнути в густі тропічні ліси і знайти руїни 11 раніше невідомих поселень, прикрашених величезними пірамідами та водними шляхами, пише IFLS.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За допомогою технології лідарної зйомки, встановленої на гелікоптері, вчені досліджували в болівійській Амазонії площею 4 500 км² 6 ділянок у районі Льянос-Мохос.

Загалом вони знайшли два нові великі поселення під назвою Котока і Ландівар та 24 невеликі поселення. Що цікаво, експерти раніше знали про існування цих маленьких поселень, але тільки про 15.

Поселення були не просто скупченням кількох простих хатин. Як зазначають учені, деякі з них колись були галасливими спільнотами зі своєю власною церемоніальною архітектурою і складною інфраструктурою управління водними ресурсами, що складається з каналів і водосховищ.

Серед цих більших поселень (Котока та Ландівар) команда навіть виявила величезні платформні кургани та конусоподібні піраміди заввишки до 22 м.

Аналіз команди показав, що поселення датуються приблизно 500-1400 роками, коли ця частина болівійської Амазонки була батьківщиною культури Касарабе.

[ + – ] Зображення поселення Ландівара, зроблене з кадрів із дрону

Колись вважалося, що тропічні ліси Амазонки були надто дикими та густими, щоб підтримувати великомасштабні поселення людей у доколумбові часи. Однак цю ідею спростували завдяки відкриттям останніх років, які показали, що тропічні ліси насправді були рясні мережами складних поселень.

Більшість цих відкриттів стали можливими завдяки технології лідара. Уперше розроблена на початку 1970-х років для дослідження космосу, ця технологія отримання зображень на основі лазера зарекомендувала себе як безцінний інструмент для археологів, які досліджують ландшафти в пошуках поселень, що давно зникли.

Він може не тільки миттєво сканувати величезні території, а й "бачити" крізь густу рослинність і знаходити створені людиною споруди.

Безсумнівно, в Амазонії ще багато чого треба відкрити знову, проте час має вирішальне значення. Під загрозою кліматичної кризи і нестримного вирубування лісів тропічні ліси Амазонки, можливо, не так швидко розкриють свої секрети у майбутньому.

"На жаль, враховуючи швидкі темпи екологічних змін, які загрожують не лише екосистемам, а й культурним ресурсам, у нас мало часу. Тому нам варто поспішити, якщо ми хочемо дізнатися ще більше про секрети", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше археологи зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, у Британії експерти натрапили на стародавні ями, в яких було поховано жертви епідемії чуми. Але що вразило фахівців найбільше, так це той факт, що труни були збудовані в ряд і виготовлені з дерева.